民進黨台北市議員陳怡君涉貪案1月12日一審宣判，判處陳怡君7年10月有期徒刑、褫奪公權5年，但她仍登記參加黨內議員初選。民進黨廉政會今（4）日晚間開會決定是否將陳怡君停權，經討論，最後做出「停權兩年六個月」的決定。民進黨廉政會今（4）日晚間開會決定是否將陳怡君停權，會前陳手拿一疊憑證、收據到會說明，並哽咽表示，這幾年她做對的事情，但不斷被恐嚇威脅，希望民進黨不要放開她的手，她也或許有錯，但罪不致死；至於若被停權是否會脫黨參選？陳怡君則說，「脫黨參選這4個字，我不想從我的口中說出，我的情感一直都是民進黨的，我會繼續尋求大家的支持，我也不會放棄。」針對陳怡君一案，廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，「最後我們做出的是『停權兩年六個月』。其實到底要停權多久，我們廉政委員會討論很久，因為她（陳怡君）有2個罪，一個就是詐取財物罪，另外一個是不違背職務的收受賄賂罪，總共被判七年十個月，是屬於比較重的罪。」邱駿彥指出，本來有委員認為應該要停權三年，但是陳怡親自出席、說明這個案情，態度非常好，另外也帶了很多證據、收據等資料，也是把廉政會決定把3年降為停權兩年六個月的主要原因之一，但做得不對還是必須要受到國家法律的制裁。邱駿彥表示，能不能參選是台北市黨部的權責，不過據大概了解，只要是被停權的話，依照規定黨就不會提名，「那不會提名並不妨礙她的參選權利啦，所以有可能她會選也不一定」；被問及陳怡君是否脫黨參選，邱駿彥透露，陳怡君明確說這不是她的選項，是支持者要求她這麼做，「從她的話語中，還是感覺到她對黨有深厚感情，但最後會怎麼樣，我們也不知道」。邱駿彥表示，民進黨九樓會議室就是清廉、勤政、愛鄉土，清廉是第一要務，呼籲所有從政黨員注意這件事，立法院這次修改立法院組織法，把助理費變成立委薪水，要到第12屆立委後開始適用，也只有立委適用，地方民意代表沒有，呼籲民代特別注意，並非立院修法就全部民代適用。陳怡君會後接受訪問表示，結果當然不會樂觀，但尊重廉政委員會，「不管是怎樣，陳怡君就是長得一副就是民進黨的臉嘛，大家看到我就知道我是民進黨寶寶啊，那當然，我們也會責無旁貸地來支持民進黨所推出的候選人、市長的參選人。那所以今天不管黨做什麼決定，我想我跟黨的感情不會斷」。被問及說明過程，陳怡君回道，全程快一個小時，感謝廉政會也給她一些關於案件的釐清跟討論，在司法上，她可以再回去好好地再思考一下方向跟對策，「因為我們並不是說，真的是那麼的惡劣、貪到自己的口袋，那完全就是因為公務支出所用。也確實，就是請大家相信，我陳怡君是清白的人」。