日本氣象廳最新資料表示，西望洋颱風（Penha，澳門命名，原意為地名）今（4）日晚間生成，編號是2026年第2號颱風，預估西望洋颱風路徑會穩定往西北，登陸菲律賓後逐漸消散，對台灣無直接影響。
西望洋颱風生成 路徑對台無影響
賈新興說明，今年第2號颱風「西望洋」在今晚生成後，路徑朝主要朝菲律賓方向移動，對台灣無影響；歷年2月西北太平洋颱風生成數0.2個，是全年最少，1965年2月曾有2個颱風生成，數量最多。
明後天溫暖晴朗 西半部日夜溫差大
曾昭誠指出，明後兩天白天各地多雲到晴，西半部日夜溫差大，只有東部、東南部、恆春半島有零星局部短暫雨，東北部則有零星短暫雨；氣溫相對溫暖，西半部、宜蘭早晚低溫14至18度、花東17至20度，白天高溫在北部、東半部23至27度、中南部26至30度。
周五、周六鋒面下雨 周日最冷跌破8度
曾昭誠說明，周五晚間至周六整天，受到鋒面通過影響，北部、東半部降雨機率提高，中部、南部山區普遍也會有零星降雨；周日水氣減少，剩下僅東半部和山區有零星降雨，下周一各地回到多雲到晴的天氣。
曾昭誠提醒，周六至下周一冷空氣增強，強度可能達到「寒流」等級，最冷時段落在「周日晚上至下周一清晨」，台南以北、宜蘭的低溫只有10至12度，空曠地區可能只有8至10度或更低，其它地區13至15度；北部、宜蘭白天也只有13至19度，中部、花蓮15至21度，南部22至27度，台東20至23度。
