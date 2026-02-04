我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河正宇（左）與車貞媛（右）在2020年結緣後進而交往。（圖／河正宇IG@__hajungwoo、車貞媛IG@ch_amii）

47歲韓國影帝河正宇今（4）日傳出將於7月結婚的消息，讓外界都非常驚喜。之後多家媒體證實對象是曾出演過《她很漂亮》的36歲演員車貞媛，而對此，河正宇父親、演員金容健否認結婚消息，雙方經紀公司也出面回應，證實兩人在交往，但關於結婚則尚未確定。河正宇在今日爆出結婚消息，據韓媒《MHN Sports》報導，河正宇將於7月結婚，之後其他媒體表示河正宇的交往對象是車貞媛。根據韓媒《Dispatch》指出，河正宇與車貞媛在2020年認識，先是以演藝圈前後輩身分相處後，進而交往，並在去年開始就在計畫婚事。對此，河正宇父親金容健出面否認，並表示若有好消息，會先告知大家，雙方公司也僅承認交往、否認結婚。據悉，一名相關人士透露，河正宇與車貞媛長時間互相依靠、扶持，近期自然而然的考慮婚姻。但因兩人今年上半年的行程都非常緊湊，所以還需要調整時間。然而在雙方隨後出面否認結婚消息後，再度引發熱議。河正宇是韓國影壇公認的演技派男星，多變演技受到外界認可。他曾以《追擊者》中令人不寒而慄的殺人魔、《與神同行》裡沉穩瀟灑的江林使者、以及《隧道》中展現極致生存本能的平民，成功塑造出多個性格不同的經典角色，超強演技也讓他成為韓國史上最年輕達成「個人累計觀影人次破億」的演員。車貞媛雖然都是以配角出鏡，但自然演技讓她有極高的角色適應力，曾演出影集《武法律師》中正義感十足的檢察官「姜妍熙」，以及《絕對達令》中的特效化妝師「白奎麗」。此外，她也曾在熱門劇《她很漂亮》與《當你沉睡時》展現多變的面貌，演技備受肯定。