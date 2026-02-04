NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季2月5日賽程，將進行7場比賽，焦點賽事聚焦在洛杉磯快艇主場對上克里夫蘭騎士。在比賽的前一天，兩隊達成交易協議，將11次入選明星賽的超級巨星哈登（James Harden）送往克里夫蘭，騎士隊則送出兩度明星賽後衛葛蘭德（Darius Garland）及一枚二輪選秀權作為籌碼，哈登最快本場迎來騎士首秀，但高機率在週日對陣國王登場。
🏀洛杉磯快艇（23勝26敗，西區第9）VS 克里夫蘭騎士（30勝21敗，東區第5）
📍地點：加州洛杉磯
🕤時間：2月5日（週四）早上11點30分
🏀數據解析
現年 36 歲的哈登（James Harden）本季場均轟下25.4分、8.1次助攻及4.8個籃板，這是他自2019-20賽季以來最高的得分紀錄。他不僅幫助快艇從開季 6 勝 21 敗的泥淖中重生，更證明自己依舊具備帶隊衝擊季後賽的頂級戰力。
對於騎士隊而言，這是一次「梭哈當下」的豪賭。將哈登與陣中明星得分後衛多諾萬．米切爾（Donovan Mitchell）配對，輔以兩大長人艾文．莫布里（Evan Mobley）與傑瑞特．艾倫（Jarrett Allen），騎士的先發陣容戰力瞬間躍升至聯盟一線，目標顯然是為了奪回克里夫蘭失落已久的冠軍金盃。
🏀關鍵看點
在這場「互惠」的交易中，快艇隊則展現了邁向未來的企圖心。26 歲的葛蘭德（Darius Garland）是 2019 年選秀第五順位好手，本季在騎士場均可貢獻 18.0 分與 6.9 次助攻。雖然他本季受腳趾傷勢困擾僅出賽 26 場，但身為兩次明星賽成員的葛蘭德，其潛力與控場能力仍被快艇高層看好是後哈登時代的領軍人物。
哈登（James Harden）去年夏天才與快艇簽下價值 8,150 萬美元的兩年合約，其中 2026-27 賽季為球員選項，這也意味著這可能是一次「一年短約」的戰力補強。對騎士來說，若今年球季闖關失敗，哈登的約滿也能釋出極大的薪資彈性，據估計能為騎士 2026-27 賽季騰出約 2,850 萬美元的薪資空間。
🏀運彩專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師蕭安解盤，騎士本季在「休息2天以上」的比賽讓分盤0勝7敗，平均輸盤達12.3分，防守專注度下滑明顯，對手命中率與三分命中率都大幅高於騎士正常防守水準。
快艇是聯盟單打比例最高的球隊，而騎士給對手單打的比例卻高居聯盟第4，加上已送走De’Andre Hunter、Evan Mobley又受傷，鋒線與禁區深度明顯吃緊，難以限制Kawhi Leonard與Ivica Zubac。尤其Zubac近兩季3度對戰騎士，場均25分、17籃板的宰制表現，是騎士最大噩夢。綜合盤口與對位結構，本場看好快艇能在主場守住戰線。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年2月5日（星期四）賽程表：
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
|對戰組合
|比賽時間
|金塊（Denver Nuggets） @ 尼克（New York Knicks）
|8:00 AM
|灰狼（Minnesota Timberwolves） @ 暴龍（Toronto Raptors）
|8:30 AM
|塞爾提克（Boston Celtics） @ 火箭（Houston Rockets）
|9:00 AM
|鵜鶘（New Orleans Pelicans） @ 公鹿（Milwaukee Bucks）
|9:00 AM
|雷霆（Oklahoma City Thunder） @ 馬刺（San Antonio Spurs）
|10:30 AM
|灰熊（Memphis Grizzlies） @ 國王（Sacramento Kings）
|11:00 AM
|騎士（Cleveland Cavaliers） @ 快艇（Los Angeles Clippers）
|11:30 AM
