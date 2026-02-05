機車族趕快挖出家裡的發票！114年11、12月期統一發票日前開出獎號，1000萬特別獎為「97023797」，本期一共產生了17張特別獎發票，其中有位幸運兒，只花90元加油就拿到1千萬特別獎發票，除此之外，還有Gogoro車主只花11塊同樣變成千萬富翁，發票開出詳細地點一次看！
機車族變身千萬富翁！特別獎發票開出、金額一次看
🟡 1000萬元特別獎（2張）
發票開出地點：中油建國二路加油站
地址：高雄市三民區建國二路 66號
消費金額與內容：汽油，90元。
發票開出地點：睿能數位服務股份有限公司
地址：桃園市龜山區頂湖路 33號
消費金額與內容：服務費，11元。
從加油金額判斷，高雄建國二路加油站開出的1千萬元特別獎發票，應該是由機車族拿到；而桃園市龜山區的Gogoro辦公室，也開出了只花11塊的千萬發票，相當幸運。
11、12月統一發票加油站開出大獎總整理
除了上述兩位幸運兒之外，還有3位幸運兒也是因為加油而拿到了2百萬元特獎發票，進帳了意外的財富，完整開出地點如下：
🟡200萬元特獎（3張）
發票開出地點：高雄營業處大寮加油站
地址：高雄市大寮區鳳林三路 616號
消費金額與內容：汽油，917元。
發票開出地點：永大路加油站（峰錡企業有限公司）
地址：臺南市永康區永大路 2段641號1樓
消費金額與內容：汽油，70元。
發票開出地點：統一精工安和加油站 （Smile速邁樂加油中心）
地址： 臺南市安南區安和路 4段160號
消費金額與內容：汽油，137元。
統一發票11、12月中獎號碼一次看
📌特別獎號碼：97023797
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：00507588
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：92377231、05232592、78125249
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
資料來源：財政部
