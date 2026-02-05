機車族趕快挖出家裡的發票！114年11、12月期統一發票日前開出獎號，1000萬特別獎為「97023797」，本期一共產生了17張特別獎發票，其中有位幸運兒，只花90元加油就拿到1千萬特別獎發票，除此之外，還有Gogoro車主只花11塊同樣變成千萬富翁，發票開出詳細地點一次看！

我是廣告 請繼續往下閱讀
機車族變身千萬富翁！特別獎發票開出、金額一次看

🟡 1000萬元特別獎（2張）

發票開出地點：中油建國二路加油站
地址：高雄市三民區建國二路 66號
消費金額與內容：汽油，90元。

發票開出地點：睿能數位服務股份有限公司
地址：桃園市龜山區頂湖路 33號
消費金額與內容：服務費，11元。

▲桃園市龜山區的睿能數位服務股份有限公司開出1千萬元發票。（圖／GoogleMaps）
▲桃園市龜山區的睿能數位服務股份有限公司開出1千萬元發票。（圖／GoogleMaps）
從加油金額判斷，高雄建國二路加油站開出的1千萬元特別獎發票，應該是由機車族拿到；而桃園市龜山區的Gogoro辦公室，也開出了只花11塊的千萬發票，相當幸運。

11、12月統一發票加油站開出大獎總整理

除了上述兩位幸運兒之外，還有3位幸運兒也是因為加油而拿到了2百萬元特獎發票，進帳了意外的財富，完整開出地點如下：

🟡200萬元特獎（3張）

發票開出地點：高雄營業處大寮加油站
地址：高雄市大寮區鳳林三路 616號
消費金額與內容：汽油，917元。

發票開出地點：永大路加油站（峰錡企業有限公司）
地址：臺南市永康區永大路 2段641號1樓
消費金額與內容：汽油，70元。

發票開出地點：統一精工安和加油站 （Smile速邁樂加油中心）
地址：    臺南市安南區安和路 4段160號
消費金額與內容：汽油，137元。

統一發票11、12月中獎號碼一次看

📌特別獎號碼：97023797
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📌特獎號碼：00507588
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📌頭獎號碼：92377231、05232592、78125249
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
資料來源：財政部

相關新聞

繳電話費發票中1000萬了！獎落基隆　台中人繳市話75塊爽賺200萬

好市多發票中1000萬了！幸運會員誕生在台北、高雄　消費金額曝光

電子發票存LINE Pay沒中獎過！他「1步驟」做錯：獎金全送別人了

統一發票11、12月開獎了！千萬號碼97023797　獎號、領獎規則一覽