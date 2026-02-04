我是廣告 請繼續往下閱讀

質疑李貞秀「已辦理放棄國籍」說法 內政部：不提供密件以上資料

民眾黨黃國昌、黃珊珊等6位立委將於明日請辭，候任立委李貞秀將遞補成為我國首位中配立委，但她至今沒有放棄中華人民共和國國籍，再度面臨公務人員觸犯國籍法疑慮。內政部長劉世芳近日接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，未來在立法院面對李貞秀時，內政部已拍板決定，將不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以避免國安風險。李貞秀表示，已經申請除籍但公安不讓跑公文，用的就是退出中華人民共和國國籍申請表，儘管已經填了，人也去了，到了現場沒有辦法完成。針對李貞秀的說法，劉世芳指出，依《兩岸人民關係條例》，李貞秀在台設籍滿10年，確實具備參政資格，但依《國籍法》規定，擔任公職者不得具有外國國籍，並質疑李貞秀所稱「已赴中國辦理放棄國籍」的說法。劉世芳直言，李貞秀未提出具法律效力的證明文件，包括官方章戳或遭拒受理的正式文件，僅有機票與申請資料，難以認定已完成放棄程序；劉強調，立法委員為國家公器，效忠對象必須明確，否則在兩國發生衝突時，恐產生嚴重的忠誠疑慮。劉世芳表示，內政部雖是《國籍法》主管機關，但依法無權解除立法委員職務，僅能函告立法院依法處理；考量立委可調閱高度敏感文件，內政部已內部規範，凡屬密件以上資料一律不提供，相關作為並非政治打壓，而是依法行政，避免外界質疑政府瀆職，「即使引發爭議，也必須照法律執行」。