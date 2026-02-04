我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅醫師「柚子醫師」去年披露女兒在校遭到霸凌，歷時59天的調查，昨（4）日再次在臉書發文，指出校方突通知將調查期限延長一個月。他更痛訴，事發初期校方人員竟要求身為受害者的他們向全班道歉。校方則強調，均依法展延，且未要求被行為人出面致歉。「柚子醫師」透過臉書粉專發文指出，除了調查進度受阻，陳木榮也首度揭露不得不轉學的關鍵原因。他表示，在事件發生初期、責任歸屬尚未釐清之前，校方人員竟在有孩子在內的班級群組中，公開要求受害學生家長出面向全班致歉。女兒看到訊息後難過的截圖轉傳給父母，陳木榮對此感到極度震驚與不解，認為這已嚴重偏離校園安全事件中「保護被害者」的基本原則。基於對校方處理中立性的質疑，以及為了讓身心受創的女兒遠離不友善環境，夫妻倆已於去年底辦理轉學。該校發布聲明指出，此案由3位外部專家組成調查小組，1月15日完成訪談，但因訪談資料繁複，為求謹慎而依法展延1個月，並通知檢舉人。學校預計於開學後完成後續行政作業並函知當事人，程序完全符合法定作業流程。校方也強調，秉持公正立場處理學生事件，並無要求被行為人出面致歉，然檢舉案中所提相關人員已交由外部委員調查。感謝各界關心，學校對受傷學生表達祝福之意，且將持續秉持公正公平原則完成調查。