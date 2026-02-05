我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S（前右2）過世前和家人一起在日本旅遊，怎料健康狀況突然惡化。（圖／小S IG@elephantdee）

▲具俊曄（如圖）公開愛妻病逝過程，盼望外界不要忘了大S。（圖／李承道臉書）

大S（徐熙媛）逝世一週年之際，韓國KBS電視台節目《名人生老病死的祕密》特別製作專題，詳細揭露她離世前的最後時刻，包括前往機場準備飛回台北，突然心臟驟停後，長達14小時的緊急搶救過程，外界好奇為何製作單位會知道這些細節，原來是因為具俊曄考量自己的狀態不適合受訪，親自授權分享大S過世的真相，強調「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛」。去年1月29日，大S與家人抵達日本旅行，沒想到，當晚即出現發燒跡象，她試圖透過泡溫泉來緩解不適，沒料到此舉因為其既有心臟疾病而引發血壓急劇上升，導致嚴重併發症，家人緊急將她送往當地醫院急救。經醫師診斷，大S被確認感染流感，並進一步併發肺炎，醫方強烈建議她留院觀察治療；然而，大S心繫家人及台灣醫療資源，堅持盡快返國，因此家屬迅速安排1月2日的回台機票，計畫轉運她回家繼續治療。不幸的是，在返台途中，大S的健康狀況突然惡化，心臟驟停發作，她被立即送至機場附近的醫院展開搶救，醫療團隊奮戰長達14小時，施以各種急救措施，但最終仍無法挽回她的生命，她於當地不幸過世。這段節目內容的曝光，全源自大S的前夫具俊曄的親自授權，由於他自身情緒狀態不適合公開受訪，因此選擇透過節目《名人生老病死的祕密》向大眾透露真相，並傳達一句令人動容的話，「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛。」節目主持人回憶，具俊曄在受訪時多次沉默落淚，情緒崩潰到難以成句，為避免鏡頭捕捉他最脆弱的一面，製作團隊決定以轉述形式呈現大S的離世細節；主持人講述這些內容時，自己也忍不住哽咽，現場氣氛非常悲傷。節目組特別捕捉到，具俊曄每日風雨無阻前往金寶山大S墓園祭拜的畫面，即使大雨傾盆，他仍堅持現身；當工作人員驚嘆他的毅力，具俊曄哽咽回應：「一定要來啊！熙媛現在躺在這裡，比我更辛苦、更累！」這番話讓全體工作人員及觀眾淚崩。