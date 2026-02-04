我是廣告 請繼續往下閱讀

ABF載板新一波缺貨循環正在成形。高盛證券最新追蹤PCB供需後認為，AI與HPC拉貨力道持續放大，但供給端擴產跟不上，缺口有機會在下半年明顯放大，並一路延續到2028年，因此同步把ABF三雄目標價往上調。高盛看好景碩評等由「中立」上調至「買進」，目標價從125.68元大幅上修至370元；南電維持「買進」評等，目標價由340元調高至655元；欣興目標價由170元上調至370元，但評等仍維持「中立」，主因在於相較其他標的，股價上行空間評估較為有限。高盛指出，ABF載板供需結構自2025年底開始翻轉後，緊俏狀態並未緩解，反而呈現逐月升溫的走勢。需求面主要由AI伺服器、雲端資料中心與高階運算平台推動，尤其AI相關平台對載板規格與用量要求更高；但供給面受限於產線擴充、良率爬升與高階製程導入節奏，短期難以快速補足，造成缺口逐步擴大。高盛預期ABF載板供需缺口率將於下半年拉升至約10%，2027年可能擴大到21%，2028年甚至上看42%。高盛也提醒，這輪緊俏不只來自需求加速，供應鏈上游材料端在去年已出現偏緊訊號，形同過去幾次載板漲價循環的「前哨站」。此外，AI伺服器目前已占ABF需求比重逾兩成，隨著代理式AI自2026年起逐步落地，伺服器CPU等平台升級將推升載板用量。高盛認為，相較上一輪由遠距辦公與雲端資本支出驅動，本波更偏向結構性、長週期的需求擴張，ABF載板價格與獲利動能可望延續更久。