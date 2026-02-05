我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國戀愛綜藝《單身即地獄5》目前在Neflix熱播中，在該節目以三心二意闖出知名度的女嘉賓崔美娜秀又有新招了！她周旋在4男之間不說，最新一集中她和承一配對成功到天堂島，但承一也看出她搖擺不定的心，最後竟放話說，「我想回去（地獄島）了，待在這壓力好大。」主持人洪慶真則爆料，節目組曾多次找MC們訓話，希望他們不要太犀利，點評要收斂一點，但嘉賓們的行為總是讓他們忍不住說真話。崔美娜秀從第一集開始就周旋在4男之間，所有人都好奇她的心意到底是怎樣，最新一集她和承一配對成功去天堂島，承一發現她並不是全心投入在約會中，開始開導她，通常到天堂島的情侶都會訴說對彼此的愛意，但崔美娜秀卻說，「如果下次可以來，我要跟省勳。」承一無奈對她比個讚，似乎已經無話可說，此時崔美娜秀又說，「娜琇濱呢...」。此時承一再也忍不住，直呼跟崔美娜秀待在一起壓力很大，想回地獄島了。這是第一次有嘉賓說想回到地獄島，主持人李多熙說，承一把大家心中所想，卻又不敢說的話講出來，內心感到無比暢快。洪慶真也說，其實主持人並不是什麼都能說，節目組也多次找她們訓話，希望他們點評不要太犀利，所以現在收斂了許多，只是崔美娜秀的思維真的讓常人無法理解。就連喜歡承一的女嘉賓珉志也加入開導，直接問崔美娜秀，「所以別人對你有意思你就會對他有好感？」崔美娜秀說，「對，我喜歡對我有意思的人。」