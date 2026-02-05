我是廣告 請繼續往下閱讀

▲井手上漠外型空靈，完全看不出是生理男性。（圖／翻攝自IG@baaaakuuuu）

23歲日本男星井手上漠因為不想當女生，也不想當男生，有「無性別男孩」封號，近來他被日本媒體爆料在六本木酒吧「下海」陪酒，公司則表示井手上漠是為了累積社會經驗，剛好角色需要，才會去體驗這些場所。根據日本《新聞郵報SEVEN》報導，井手上漠除了拍戲之外，被爆料在六本木知名的酒吧上班，不過他的經紀公司表示，他是為了累積社會經驗，正好這次接到類似的角色，才會去體驗這些場所。井手上漠擁有氣質外型，雖生理上為男性，但他自認不想當男生，但也不想當女生，2019年參加時尚雜誌選美比賽讓她瞬間人氣爆增，很多女生看到她的神顏都被迷暈。井手上漠曾說自己試圖融入同年齡的人，但最後都沒用，好在身邊比較親近的朋友都要他做自己就好，井手上漠從模特兒轉戰舞台劇後表現不俗，2019年和經紀公司簽約，成為橋本環奈的師弟。