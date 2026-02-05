我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國家主席習近平4日下午才與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行視訊會面，晚間又與美國總統川普（Donald Trump）通話。川普在社群平台發文透露，他與習討論許多重要議題，包括台灣、俄烏及經貿等。習近平與川普在台灣時間4日晚間進行通話。川普在自家社群Truth Social發文表示，他和習近平進行了非常愉快的通話，這是一次內容詳實、時間很長的通話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣問題、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付，以及其他許多議題。川普也說，中美關係以及他與習近平的私人關係都非常良好，雙方都意識到維持這種良好關係的重要性，相信在他未來三年的總統任期內，與習近平和中國相關的工作將會取得許多正面成果。中國官媒報導，習近平表示，過去一年中美保持良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關係領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎。「我高度重視中美關係。新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。」習近平也說，今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國「十五五」開局起步，美國將迎來建國250周年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會。雙方要按照達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。習近平也強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。新華社報導稱，川普回應，「我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。」