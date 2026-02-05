根據星巴克官網，今（5）日開喝「買一送一」那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂都半價，foodomo咖啡優惠便宜買法被挖出；全台門市緣定威尼斯愛Sharing指定商品8折優惠。CAMA CAFE表示，咖啡藝生活「2杯88折」西班牙拿鐵優惠。本文整理最新咖啡優惠一次掌握。
星巴克：買一送一！外送咖啡優惠便宜買法
根據星巴克官網，即日起至2月10日（二），foodomo每週三／四／五，指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者算好每一特大杯優惠價格：
◾️特選美式咖啡一杯70元、2杯優惠140元（原價280元）。
◾️那堤一杯77.5元、2杯優惠價155元（原價310元）。
◾️焦糖可可碎片星冰樂一杯97.5元、2杯優惠價195元（原價390元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克：全台門市指定商品8折優惠！緣定威尼斯愛Sharing
星巴克表示，全台門市即日起至2月15日（日），活動期間購買愛Sharing系列指定商品乙件即享「8折優惠」。
指定商品包括：威尼斯狂歡馬克杯、威尼斯璀璨馬克杯、威尼斯藝境馬克杯、狂歡面具小熊馬克杯、威尼斯夜色隨身瓶、威尼斯面具小熊吊飾、威尼斯面具小熊鑰匙圈、深藍直紋肩背提袋、貢多拉船夫小熊手機掛繩組、義式水果軟糖旋轉音樂盒、星巴克焦糖義式脆餅罐、義式可可脆片奶油餅乾提盒。
提醒大家，本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；指定商品依門市現場庫存為主，數量有限售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CAMA CAFE：「2杯88折」西班牙拿鐵優惠！
CAMA CAFE表示，咖啡藝生活檔期新品聯名永恆畢卡索展，即日起至2月28日，會員領券開喝「2杯88折」折扣，爽喝西班牙拿鐵、青夢燕麥歐蕾咖啡優惠。
資料來源：星巴克官網、foodomo、CAMA CAFE
