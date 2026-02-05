我是廣告 請繼續往下閱讀

在全球通膨與市場不確定性升溫之際，東南亞掀起新一波「實體黃金熱」。世界黃金協會（WGC）最新數據顯示，泰國去年一舉成為東南亞金條與金幣需求最高的國家，取代原本居冠的越南，區域資金流向出現明顯變化。報告指出，泰國2025年金條與金幣購買量達51.4公噸，占整個東南亞需求約36%，創下近7年新高，總價值超過60億美元。相較之下，越南去年需求為36.1公噸，退居第二，也讓泰國成功奪回區域最大黃金市場寶座。整體來看，東南亞五大金條主要市場去年購買量年增逾15%，總量達139公噸，為近9年最高。其中，越南卻成為唯一出現衰退的國家，年減14%，形成強烈對比。越南黃金交易在2025年第四季已連續第六個季度萎縮，跌至近5年低點。市場分析指出，金條供應短缺，加上24K金戒需求暴增，推升國內金價大幅上漲，進一步拉大與國際金價的落差。越南金價去年暴漲81%，今年以來再漲13.5%，反而抑制實體交易量。其他國家方面，印尼以31.6公噸排名第三，年增29%，創12年新高；馬來西亞以10.3公噸居第四，年增37%，同樣寫下12年來最佳表現；新加坡雖排名第五，但成長最為亮眼，年增48%至9.6公噸，刷新歷史紀錄。泰國與越南合計仍占東南亞黃金需求的三分之二，影響力不容忽視。放眼全球，金條與金幣需求總量達1,374公噸、價值約1,540億美元，中國與印度穩居前兩大市場，合計占全球需求過半。專家指出，隨著地緣政治風險與貨幣波動持續，亞洲投資人對「看得見、摸得到」的實體黃金偏好恐怕還會升溫，東南亞的搶金戰也才剛進入白熱化階段。