一名印尼女子近日將自己在2000年代初期購入的黃金首飾拿到金店變現，意外在社群平台掀起熱議。當年每公克僅約10萬印尼盾的黃金，如今價格早已不可同日而語，影片曝光後迅速爆紅，也讓不少網友感嘆「如果早知道，就該多存點錢買黃金」。這段影片由印尼金店業者「TokoMas Gintar」於1月28日上傳至TikTok，畫面中，店主展示從該名女子手中收購的金飾，並說明這些首飾是在20多年前購入。雖然影片目前已下架，但相關截圖與討論仍在社群平台持續流傳。不少網友在留言區幽默自嘲，一名Instagram用戶寫道：「2000年的時候我還在念小學，如果知道黃金會這麼貴，我一定把零用錢拿去買金，而不是買冰品來吃。」類似留言引發大量共鳴，突顯黃金長期投資的話題再度升溫。事實上，自2000年以來，國際金價已大漲約17倍，目前每盎司一度來到4,800美元以上，成為近年表現最亮眼的資產之一。不過，上週市場出現明顯回檔，主因是美國總統川普宣布提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任新任聯準會主席，引發市場對貨幣政策走向的重新評估。對此，Metals Focus金銀部門主管皮戈特（Matthew Piggott）指出，金價回落並不令人意外，也不會動搖黃金的長期結構。他形容這波修正是「漲多後的正常喘息」，並非趨勢反轉，與1980年或2011年的劇烈崩跌情況不同。皮戈特強調，當前多數黃金買家並非為了短線獲利，而是基於資產配置、對抗貨幣貶值及地緣政治風險的考量。即便短期波動劇烈，黃金作為保值工具的角色依舊穩固，而這名印尼女子的真實案例，也再次為「時間」在投資中的價值，上了一堂最直接的示範課。