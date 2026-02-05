我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳敦（如圖）解釋自己給賈靜雯的5000萬是片酬，絕對不是包養。（圖／康熙好經典YouTube）

▲賈靜雯（右）曾為了女兒的監護權與前夫孫志浩（左）在美國打官司，因此無法返台拍廣告。（圖／賈靜雯臉書）

▲吳敦訃告曝光，2月15日將在北市懷愛館舉辦告別式。（圖／翻攝畫面）

前竹聯幫護法後轉型成影視大亨的長宏影視總裁吳敦3日在睡夢中安詳辭世，享壽77歲。他過去曾是影星賈靜雯、釋小龍的乾爹，最後卻和賈靜雯因一支廣告拍攝喬不攏交惡多年。如今得知吳敦死訊，賈靜雯放下過往恩怨，感嘆地說：「一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」回顧吳敦與賈靜雯的淵源，吳敦可說是賈靜雯演藝事業最重要的伯樂。當年他極力提攜，讓賈靜雯接連演出《倚天屠龍記》趙敏、《至尊紅顏》武媚娘等經典角色，成功打開中國大陸市場，晉升一線女星。兩人交情深厚時，吳敦甚至收賈靜雯為「乾女兒」，但也因此引發外界側目。當年甚至傳出吳敦斥資5000萬「包養」賈靜雯的緋聞，氣得吳敦當時大動作澄清，解釋那是預付給她的2年酬勞，更曾開玩笑表示：「我連她的小手都沒牽過！」透過這種方式澄清緋聞。不過這段情同父女的關係在2010年左右變了調。當時吳敦幫賈靜雯接下一支價值不菲的廣告，卻傳出賈靜雯在簽約後臨時反悔，讓吳敦在媒體前大發雷霆。賈靜雯則解釋自己當時在美國忙著打官司，真的無法返台，也從未答應要拍，此事處理不好她很抱歉。但吳敦依然沒氣消，當時還痛批賈靜雯「做人不誠懇」、「把我當屁」，認為自己在她與前夫孫志浩爭奪女兒監護權、人生最困頓時出錢出力，卻換來工作上的不辭而別。吳敦當時氣憤到放話：「她現在只能演媽，還能演什麼？」兩人關係降至冰點，從此斷絕往來。隨著吳敦晚年身體狀況欠佳，兩人的關係也隨著時間沖淡。如今得知吳敦的死訊，賈靜雯透過經紀人低調回應，「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息」，字裡行間充滿敬意與不捨。從當年的提攜之恩、利益糾葛的口水戰，到如今的最終告別。賈靜雯選擇放下過往的不愉快，用一句「離苦得樂」為這段糾纏20多年的恩怨畫下溫馨的句點。