寒流即將到來！氣象專家吳德榮今（5）日在「洩天機教室」專欄指出，今天及明天全台天氣晴朗穩定，早晚偏涼，日夜溫差大，然而從週五晚上開始鋒面接近，北部天氣開始轉變，週六氣溫急劇下降，週日則是冷空氣影響最劇烈時刻，台北測站有觸及10度、成為第2波寒流的機率很高，平地也會有降至6度的可能，保暖衣物趕緊準備好！
把握最後2天好天氣！週末寒流來襲最低下探6度冷爆
吳德榮表示，今明兩天全台各地天氣晴朗穩定，早晚偏涼，日夜溫差大，各地高溫都可以達到28度以上，明天晚上鋒面接近，北部天氣轉變，週六下午冷空氣開始南下，氣溫會急劇下降，越晚越冷，北部、東半部有雨，中部有局部短暫雨。
吳德榮說，到了週日、下週一逐漸轉乾，各地寒冷，週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨，下週一各地晴朗天氣穩定，根據歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬都顯示，台北測站測站有很高機率觸及10度，可能成為今年入冬以來的第二波寒流，本島平地最低溫可能降至6度以下，下週日清晨至下午，太平山及中部高山有飄雪機率，民眾保暖衣物可以提前準備好。
寒流週六下午開始南下急劇降溫！「全台冷凍庫時程表」一圖看
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也提到，綜合最新氣象資料評估，本週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模，寒流影響期間，夜間至清晨搭配輻射冷卻效應，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地及花東縱谷，皆有機會出現明顯甚至極端低溫，整體來看，未來2天大幅回暖後，週末隨即轉冷、變化劇烈，請務必提前做好保暖與相關應對準備。
「台灣颱風論壇」提供全台進入「冷凍庫溫度時程表」表示，週四以及週五都是白天舒適、早晚稍有寒意的天氣；週六鋒面快速通過，凌晨至中午各地有下雨機會，寒流從下午後開始南下，各地氣溫快速下降，越晚越冷；週日寒流籠罩，全台寒冷，北東有零星小雨；週一中午前寒流籠罩全台寒冷，轉為乾冷型態，全台天氣晴朗，一直到週二寒流減弱後，各地溫度才會逐漸回升。
資料來源：洩天機教室、台灣颱風論壇臉書
