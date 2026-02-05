我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗預定將於6日在中東國家-阿曼舉行會晤，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）、華府官員皆證實此消息。美國總統川普（Donald Trump）4日受訪時表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）應該「非常憂慮」，因為美伊緊張正在加劇，美國已在伊朗周遭集結軍事資源，不排除對德黑蘭政權採取行動。綜合《CNN》、《路透社》報導，雖然川普並未排除以外交途徑解決問題，但本週稍晚將登場的美伊磋商，前景似乎仍不明朗。最近幾週，川普不只一次威脅要對德黑蘭政權發動打擊，並警告伊朗當局勿暴力屠殺示威者。川普強調，美國去年6月已摧毀伊朗的關鍵核設施，為中東帶來和平，不少阿拉伯國家過去都相當畏懼伊朗，但美國讓它們免於恐懼。川普並宣稱，白宮得知伊朗正在尋求重啟核計畫，但根本無法重返、靠近已被摧毀的核設施原址：「他們想在其它地方重建基地，我們發現了這件事，我說，你們要是敢這麼做，就讓你們付出代價。」當被問到伊朗最高領袖哈米尼時，川普回應稱：「我認為他應該非常憂慮。是的，他應該憂慮...他們正在和我們談判」，但沒有進一步說明細節。關於美伊會談，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，除了核武爭端，還必須涵蓋伊朗彈道導彈的射程、德黑蘭如何對待自身國民等議題。然而，1位伊朗高級官員透露，會談只會討論伊朗的核計劃，導彈則「不在討論範圍之內」。雙方原先考慮於土耳其伊斯坦堡舉行有多國參與斡旋的會晤，但伊朗要求將談判移至阿曼並以雙邊形式進行，美方一度認為，如果按照德黑蘭的要求，可能削弱多邊協調的外交效力，美伊磋商計劃一度瀕臨破裂。按照伊朗外長阿拉格奇的說法，美伊核談判將於6日上午約10點，在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）舉行。據悉阿格拉奇、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）都將與會。原文連結：