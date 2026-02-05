我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳淡如坦言日本執政政府漸趨保守，因此制度對外來者越來越不友善。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

公司管理現實成警鐘 外國人經營環境不再友善

稅制與年金壓力 成為關鍵退場原因

藝人兼作家吳淡如近年頻繁往返台灣與日本，時常透過社群平台分享工作與生活點滴，向來給人「跨國生活經營成功」的形象，她昨（4）日卻在臉書首度坦言自己其實早已放棄日本長期居留權，並直言這並非情緒性決定，而是基於多年實際經驗後的理性選擇。對此，吳淡如也親土背後原因：「對於長居者的稅率加了又加，每年要繳國民年金多得可怕。」吳淡如貼文曝光後迅速引發網友熱議，尤其在日本買房、移居與長期經營是否值得等議題上，再度掀起討論熱潮。吳淡如透露，農曆年前她特地飛往東京處理公司相關公務，原本只是例行出差，卻因一段時間未親自督導，發現內部狀況遠比想像中混亂，她形容現場幾乎是「一片荒蕪」，讓她不得不親自跳下來收拾殘局，她也坦言自己向來不喜歡行政瑣事，但當管理制度沒有系統化，人事問題便會不斷放大，即便事業已趨於穩定，經營者仍無法掉以輕心。談及日本整體環境，吳淡如語氣明顯轉為務實，她指出日本過去為吸引外國資金與人才，確實曾提供不少開公司與投資誘因，但隨著政策調整，相關紅利已陸續取消，她直言現行執政氛圍相對保守，對外國人經商與長期居留的態度與過去相比已有明顯差距，這樣的轉變也讓不少外國投資者開始重新評估是否值得長期投入。在眾多考量中，稅務制度與國民年金負擔成為吳淡如最直言難以承受的一環，她指出日本對長期居住者的稅率不僅沒有隨時間降低反而逐年增加，除非在當地完全沒有收入，否則壓力相當沉重，她也不諱言，正因如此自己才會很早就選擇放棄長居權，否則每年必須繳納的國民年金金額，實在令人卻步。面對近年愈來愈多人詢問日本買房與移居的可行性，吳淡如則以一句意味深長的話回應，表示看到現在才準備進場的人，只能露出「神祕的微笑」，她也坦言若不是仍有部分個人使用需求，早就會認真考慮出售當地房產，改以住飯店、短期停留的方式應對，既彈性又能降低負擔，更笑說甚至可以「報帳」。