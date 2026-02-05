我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方表示為了活動盡善盡美著想才宣布延期。（圖／AIRTEC IPX_TW IG@airtecipx_tw）

▲Jisoo、Hello Kitty聯名快閃店周邊商品眾多。（圖／WANIN Visual 網銀國際影視臉書）

全球時尚指標、南韓天團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）與三麗鷗萌主Hello Kitty的夢幻聯名快閃店《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》原訂於2月6日在台北松菸與大家見面。主辦單位網銀國際影視與AIRTEC IPX今（4）日卻發布最新公告，表示為了提供更極致的活動體驗，將延後開幕日程，但官方保證已經預約優先入場的粉絲可以保留資格，不受影響。《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》韓國主辦單位AIRTEC IPX今日發文表示為確保台灣活動可以盡善盡美，快閃店開幕日決定延期，「」。台灣主辦方網銀國際影視隨後也發文回應：「」保證已預約優先入場資格的粉絲，相關權益不會受到延期影響。雖然開幕時程微調，但本次快閃店的亮點依然讓收藏控們引頸期盼。本次聯名由Jisoo親自參與企劃，將她對Hello Kitty的熱愛轉化為「交換日記」主題，粉絲可在場內見到多款由Hello Kitty詮釋Jisoo經典形象的獨家圖像。現場還販售限量聯名盲盒，將Jisoo的舞台風格與Kitty的萌感結合。Jisoo的自創IP角色「SHUMON 小灰塵」（灰塵寶寶）也將驚喜加入聯名行列，推出隱藏版商品。官方還規劃了豐富的現場活動，進場粉絲將有機會參與抽獎，獲得台灣場專屬的非賣品紀念周邊。另外，現場所有相關的周邊，包含保溫杯、造型環保袋、文具等生活商品皆為韓國直送，保證原汁原味呈現Jisoo的時尚品味。