▲吳敦（如圖）生前傳出拿5000萬包養賈靜雯，竹聯幫大老本人親自回應。（圖／康熙好經典YouTube）

賈靜雯錯愕不捨 情同父女的關係再被提起

▲吳敦當年力挺賈靜雯（如圖），2人情同父女。（圖／賈靜雯AlyssaChia FB）

節目親自澄清 一句玩笑話釀成誤會

台灣資深電影、戲劇製作人吳敦於3日辭世享壽77歲，消息傳出後震撼演藝圈，吳敦早年從電影投資、製作起家，後來跨足戲劇圈，長年扶植不少演員與幕後人才，是台灣影視產業中極具影響力的人物之一。而吳敦過去最為人所知的，莫過於與賈靜雯情同父女的感情，然而當年卻因為被爆出花5000萬包養賈靜雯的烏龍，讓2人一度陷入輿論風波，直到一同上節目解釋才讓這件事得以澄清。吳敦生前與藝人賈靜雯關係密切，長年視對方如同乾女兒般照顧，賈靜雯在得知消息後坦言「太突然了」，語氣中難掩震驚與不捨，兩人多年來亦師亦父女的互動，一直是演藝圈內公開的事實，如今隨著吳敦辭世，這段情誼再次被外界關注，也讓不少人想起當年他對賈靜雯事業上的提攜與支持。回顧兩人過往，最具爭議的莫過於曾轟動一時的「5000萬包養」傳聞，2004年間外界盛傳吳敦開價5000萬元「包養」賈靜雯，消息一出立刻引發輿論譁然，甚至影響到賈靜雯的形象與工作，為了平息風波2人當年一同登上綜藝節目《康熙來了》，面對面說清楚、講明白，也成為當時極具話題性的經典畫面。節目中，吳敦笑著解釋所謂的「5000萬」其實並非金錢交易，而是他對賈靜雯事業發展的鼓勵之語，意指她若全力衝刺，2年內有機會創造相當可觀的收入，卻沒想到被外界斷章取義，演變成離譜傳聞，吳敦也自嘲當時自己看到媒體標題就知道事情鬧大了，還半開玩笑表示：「若照這種說法，以後交女友恐怕人人都開口要5000萬。」賈靜雯當年也在節目中苦笑回應，直言自己才是被害最深的人，不僅承受輿論壓力，甚至一度引來稅務單位關切，她也分享初期與吳敦合作時，因對方氣場強大而心生畏懼，甚至緊張到作惡夢，直到真正相處後，才發現他其實外冷內熱、為人真誠。