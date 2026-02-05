我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國家主席習近平昨（4）日晚間和美國總統川普（Donald Trump）通話，內容包括台灣、俄烏及經貿等。對此，政治工作者周軒揭露，根據中國媒體《新華社》報導，習近平和川普表達「台灣是中國的領土」，但川普只是打哈哈。根據川普在自家社群平台Truth Social上的發文，他和習近平這次通話「非常愉快」、「內容詳實」、「時間很長」，2人討論了諸多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣問題、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣等等。而針對川習通話，周軒今發文節錄《新華社》報導表示，《新華社》釋出關於台灣的部分提到：「習近平強調，台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。特朗普表示我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關系良好穩定。」周軒說，《新華社》放這段出來，不知道他們總編輯會不會被抓走？川普的說法就是打哈哈。習近平對台灣的意見，沒有得到任何正面回應。