▲霍諾德坦言自己當時在快登頂時放開雙手，是想帥一下。（圖／翻攝自Jimmy Kimmel Live YouTube）

澄清不怕高並非天生無懼 MRI實驗與真實攀岩差很大

▲霍諾德直言，自己並非天生就不怕高，而是長年訓練使然，何況自己當時只是躺在一台核磁共振機器中，根本無法感受到害怕。（圖／翻攝自Jimmy Kimmel Live YouTube）

高空放手原因 霍諾德笑認：只是想耍帥

▲霍諾德登上《吉米夜現場》暢談攀爬101經歷。（圖／翻攝自Jimmy Kimmel Live YouTube）

美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）日前赤手攀登台北101的畫面震撼全球，近日他也登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》，坦言自己並非像外界所說的「不怕高」，同時也坦言自己在攻頂前突然放開雙手的背後真相，直言：「我只是想耍帥。」霍諾德近日登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》，親自回應外界長年流傳的說法，其中最讓最多人討論的莫過於他在接近攻頂前，突然放開雙手、僅靠雙腳支撐身體貼在高樓外牆的瞬間，不少人當場驚呼「心臟快停了」，也讓外界再度聚焦他是否真的「不怕高」。主持人吉米金摩直接提問，醫學界曾替他做過核磁共振檢測，外界盛傳他的杏仁核對恐懼的反應遠低於常人，是否代表他天生感受不到恐懼。對此，霍諾德直言這是一個被嚴重簡化、甚至誤解的說法，強調自己並非「沒有恐懼」，而是對恐懼的刺激早已習慣。霍諾德進一步解釋，當年進行的實驗其實只是躺在核磁共振機器裡觀看幾張黑白照片，與真正站在懸崖或高樓外牆的情境完全不同，他指出長年接受攀岩訓練後，對於畫面中的高處或危險情境，早已不會產生強烈反應，更何況躺在MRI裡本身就非常安全，根本無法模擬實際攀爬時的壓力，因此外界把「實驗反應低」直接解讀成「大腦異常、不會害怕」，並不符合事實。節目中也播出他攀登台北101的關鍵片段，正是那段讓全球觀眾倒抽一口氣的「高空解放雙手」畫面，吉米金摩忍不住追問：「你那時候到底在想什麼？」霍諾德則一臉輕鬆地回應：「當時只是想帥一下、玩得輕鬆一點。」他表示自己已經通過最困難的路段，狀態相對安全才會短暫放手欣賞風景，享受那一刻的成就感，這番回答也讓現場笑聲不斷。談到為何選擇台北101這棟全球第11高的摩天大樓，霍諾德先幽默回應：「這可以拍成一部有11季的系列節目！」隨後正色表示台北101曾是世界最高建築，結構與外牆設計並非每棟高樓都適合攀爬，經過詳細評估後才確認這裡是理想地點，他也坦言赤手獨攀101並不輕鬆，難度介於「刺激但可控」之間，正因如此才適合進行全球直播，確保能在相對安全與舒適的狀態下完成挑戰。