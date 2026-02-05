我是廣告 請繼續往下閱讀

DJ SODA直言自己已經在懷疑自己是否不被喜歡。

留言內容聚焦外表 塑膠臉、換頭怪成為傷人關鍵字

DJ SODA直言自己還是很喜歡台灣，所以花很多時間與粉絲互動。

酸民來自各地 不該全歸咎台灣

韓國人氣DJ SODA近日於凌晨在臉書粉絲專頁發文，罕見以較為沉重的語氣談及自己長期觀察留言區後的感受，她指出這段時間以來，針對她外貌的嘲諷與評論屢見不鮮，尤其在與台灣相關的新聞或貼文下方，常出現以台語或台灣中文撰寫的酸言酸語，直指她是「塑膠臉」、「換頭怪」，她強調自己並非將矛頭指向所有台灣人，但這樣的現象反覆出現，仍讓她感到難過與受傷，也開始懷疑：「是不是其實不被喜歡？」DJ SODA在文中提到，不論是日常貼文或是被台灣媒體轉載的相關新聞，留言區經常偏離音樂與表演本身，而是聚焦在她的外貌，甚至出現「臉越來越怪」、「看起來很塑膠」等字眼。DJ SODA直言自己從未主動評論他人的長相，卻長期成為被評頭論足的對象，這樣的言論對任何人而言都相當傷人，她也坦率表示希望外界能把她當成一個值得尊重的人，而不是一張可以被隨意消費與嘲笑的臉孔。針對外界質疑她「外貌改變」的聲音，DJ SODA也在貼文中逐一回應，她指出在這個時代，幾乎沒有人完全不修圖，但她並未過度修飾，更不理解為何要特別拿她與其他藝人比較，她強調從出道成為DJ至今，自己的臉並沒有新增任何醫美或整形改變，看起來不同多半來自化妝、燈光、拍攝角度，以及假髮與造型的差異，她反問網友，真正改變的究竟是她，還是看待她的眼光。在DJ SODA發文後，不少粉絲湧入留言區替她抱不平，有粉絲指出部分攻擊留言其實來自簡體字帳號或其他國家，並非所有使用繁體中文的人都是台灣人，也有人直言酸民無所不在，不該因此否定整個群體，也有長期支持她的台灣粉絲留言鼓勵，強調她多年來維持專業形象與努力付出，並呼籲她不要被少數負面聲音影響。DJ SODA於今（5）日凌晨再度補充心聲，坦言自己其實一直很喜歡台灣，也為了拉近與粉絲的距離付出許多努力，她透露外界常認為她來台是為了賺錢，甚至以為她參與棒球、籃球相關活動獲得高額報酬，但實際上這些活動她幾乎都是無償參與，甚至還曾捐款。DJ SODA也提到，無論多累都盡量與遇到的台灣粉絲合照互動，然而長期以來，她卻發現在貼文與新聞底下，支持與鼓勵的留言寥寥無幾，反而外貌羞辱多半來自台灣相關討論，讓她忍不住自問：「為什麼這麼努力，卻得不到愛？」並坦言真的感到非常難過。