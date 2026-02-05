我是廣告 請繼續往下閱讀

連續27期頭獎摃龜的威力彩，今（5）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看9.7億元，若1注獨得，將是第5屆以來第3高頭獎彩金。至於怎麼樣提高中獎運？知名易經財經與企業風水策略專家陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今年「火馬年」火氣旺盛，又是「庚寅月」對於求偏財、博大獎的人來說，這是一個「快、準、狠」的能量月，加上立春後第2天，偏財氣更旺，尤其4生肖偏財運更是爆棚，建議可利用財氣流動最強的4時段投注，搭配粉紅色衣服、穿金戴銀配件，更能穩財聚財提高中獎機率。陶文表示，今日是立春後的第2天，在易經干支中為「庚戌」日。由於剛跨越「立春」節氣，磁場正處於新舊交替、萬脈噴張的關鍵期。今年又是「火馬年」，火氣旺盛，而目前的「庚寅月」對於求偏財、博大獎的人來說，這是一個「快、準、狠」的能量月，「庚戌日」偏財氣更旺。對於想在開春就抱得大獎，陶文也提供轉運密技，其中生肖屬虎、狗、馬及兔最受財神眷顧，偏財運爆棚，尤其今日「寅午戌三合」，屬虎的朋友磁場與當日干支最為契合。火馬年又是虎的貴人年，今日靈感湧現，第一直覺閃過的號碼，極大機會就是你的財富密碼。此外，今日是「庚戌日」，對屬狗的朋友來說是「本命偏財源」活絡的日辰。只要心境保持愉快，不去計較小錢，大財就容易進駐。而身為「值年太歲」，屬馬者今日與日辰形成「寅午戌三合火局」。建議找人合資，或是前往人聲鼎沸、陽氣旺盛的投注站，財運將隨人氣而起。屬兔者在立春後財運明顯回升，今日「卯戌六合」財氣與福氣最旺，適合在處理完瑣事後，靜心前往投注，有「悶聲發大財」的運勢。至於什麼時候投注財運最旺，陶文表示，今日有4個關鍵時段，財氣流動最為強勁，建議可以在此時段出手。首先是上午9時至11時（辛巳時），正值「三奇」交會，代表奇蹟發生的機率最高，適合想中大頭獎的朋友。錯過這時段，還有上午11時下午1時（壬午時），火氣最旺，與火馬年氣場同步，適合快閃投注；下午1時至3時（癸未時），此時為「財庫時」，氣場最穩，適合平時少買彩券、想小試身手的人，還有下午3時至5時（甲申時），此時為「財源生財時」，財源氣場最強，適合持續投資，固定養號碼或是想「不鳴則已一鳴驚人」的人大展身手吉時。陶文也透露，今日財神位落在「正東方和東北方」。出門購買前，建議先從住家向東北方出行至少15分鐘後轉往正東方，這在奇門遁甲中稱為「納財富大吉氣」。若能找到門口朝東或東北的投注站，中獎機率將大大提升。由於2026年火氣重，需要「火星與土星來旺運、金星來聚財」，他建議穿著粉紅色衣服能招喜氣與人緣財，加上穿金戴銀的配件則代表生機勃勃，能穩財聚財提高中獎機率。