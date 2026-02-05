威力彩頭獎已連槓28期，今（5）日晚間開獎的「第115000011期」頭獎獎金直衝威力彩9.7億元，若一注獨得將瞬間財富自由。知名命理專家楊登嵙特別點名，今日有4大威力彩生肖氣場最強，偏財運極佳。除了生肖運勢，他也同步揭曉今日最佳的財神方位與幸運色，想翻身變億萬富翁的民眾務必把握機會，跟著專家的指引試手氣。
虎兔馬狗氣場強 偏財運噴發有機會中獎
根據楊登嵙老師分析，今偏財運最旺盛的生肖分別是虎、兔、馬、狗。這4個生肖今日備受財神爺眷顧，運勢正如日中天，是本期威力彩生肖名單中的幸運兒。老師強烈建議，這幾位生肖的朋友下班後千萬別直接回家，務必前往彩券行購買彩券，讓旺盛的財氣助攻，極有希望終結連槓紀錄，抱走高額獎金。
往北或東北方走 鎖定財神方位買彩券
想把威力彩9.7億帶回家，下注的地點方位至關重要。楊登嵙指出，今日絕佳的財神方位位於「北方」及「東北方」。民眾可以將自己所在的「住家」或「辦公室」視為中心點，尋找位於這兩個方位的彩券行進行投注。老師強調，順著財神爺的方向去購買，能有效提升中獎磁場，讓大獎離你更近一步。
穿金黃色系衣服 動動鼻子耳朵招財氣
除了選對地點，身上的行頭也能助攻。楊登嵙建議今日可多穿著「土色系」（黃色、米黃、咖啡、棕色）或「金色系」（白色、金色、銀色、香檳金）的服飾與配件。此外，他分享獨門秘招：買彩券前可以輕輕撐動鼻孔、捏捏鼻頭（象徵財帛宮），並拉一拉耳垂（象徵福氣），透過簡單的肢體動作引動身體氣場，為自己廣納財氣。
資料來源：楊登嵙老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
