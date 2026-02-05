韓國人氣女團BLACKPINK如今已是世界潮流指標，尤其泰籍成員Lisa更是時尚寵兒，身上的每個單品都會被放大檢視。昨（4）日Lisa就在IG發文，貼出自己於冰天雪地中拍攝的比基尼辣照；只見Lisa羽絨外套下只單穿一件黑色比基尼，但她看起來似乎完全不怕冷。有眼尖粉絲發現，其實Lisa身上穿著的是要價新台幣123萬的Nocta x Nike x Chrome Hearts聯名羽絨外套，也難怪這麼保暖。
Lisa曬雪地比基尼美照 身上羽絨外套要120萬
Lisa昨日在IG發文，貼出多張自己在雪地中拍的性感比基尼美照，還有她旅行住的小木屋，並在貼文中寫道：「Snowy but a cozy stay thanks to @airbnb（雖然下雪了，但多虧了@airbnb，住得很舒適）」。
照片中的Lisa頭戴黑色毛帽，身上的羽絨外套及褲子則是相同圖案的套裝，看起來十分搶眼。因此內行粉絲一看就知道，這件羽絨外套來頭不小，是Nocta x Nike x Chrome Hearts推出的聯名單品，單件售價就要39000美元（約新台幣123萬元），相當驚人。
有錢也不一定買得到！Lisa穿聯名單品狂吸500萬讚
據時尚雜誌《Marie Claire》報導，這系列聯名商品還有推出運動褲、T恤、衛衣等基礎款，主推高端客戶，因此不會在網路上販售，而是只在少數限定的Chrome Hearts專賣店才買得到，甚至有些門店僅提供給VIP購買。
因此這件外套穿在Lisa身上可不只保暖，更是代表她在高奢時尚圈的地位，也難怪Lisa只穿著一件比基尼也要冒著風雪出門拍美照。而這系列照片曝光後，在IG不到1天時間就吸引500萬人按讚，足以看出Lisa的人氣和影響力。
Lisa不只代言寶格麗 今年簽約Nike成新任代言人
事實上，Lisa目前還是精品路易威登（Louis Vuitton）、寶格麗（BVLGARI）的全球代言人，今年1月也正式與運動品牌Nike簽約，成為新任代言人，並為Nike與金卡戴珊（Kim Kardashian）旗下品牌SKIMS聯名的「NikeSKIMS 2026春季系列」拍攝形象廣告。影片中她身穿黑色、粉色系列芭蕾服舞動，展現女性力量美學，讓人印象深刻。
照片來源：Lisa IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
Lisa昨日在IG發文，貼出多張自己在雪地中拍的性感比基尼美照，還有她旅行住的小木屋，並在貼文中寫道：「Snowy but a cozy stay thanks to @airbnb（雖然下雪了，但多虧了@airbnb，住得很舒適）」。
照片中的Lisa頭戴黑色毛帽，身上的羽絨外套及褲子則是相同圖案的套裝，看起來十分搶眼。因此內行粉絲一看就知道，這件羽絨外套來頭不小，是Nocta x Nike x Chrome Hearts推出的聯名單品，單件售價就要39000美元（約新台幣123萬元），相當驚人。
據時尚雜誌《Marie Claire》報導，這系列聯名商品還有推出運動褲、T恤、衛衣等基礎款，主推高端客戶，因此不會在網路上販售，而是只在少數限定的Chrome Hearts專賣店才買得到，甚至有些門店僅提供給VIP購買。
因此這件外套穿在Lisa身上可不只保暖，更是代表她在高奢時尚圈的地位，也難怪Lisa只穿著一件比基尼也要冒著風雪出門拍美照。而這系列照片曝光後，在IG不到1天時間就吸引500萬人按讚，足以看出Lisa的人氣和影響力。
Lisa不只代言寶格麗 今年簽約Nike成新任代言人
事實上，Lisa目前還是精品路易威登（Louis Vuitton）、寶格麗（BVLGARI）的全球代言人，今年1月也正式與運動品牌Nike簽約，成為新任代言人，並為Nike與金卡戴珊（Kim Kardashian）旗下品牌SKIMS聯名的「NikeSKIMS 2026春季系列」拍攝形象廣告。影片中她身穿黑色、粉色系列芭蕾服舞動，展現女性力量美學，讓人印象深刻。
照片來源：Lisa IG