號稱是亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」，規劃「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動，旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量，享有包含斑馬／河馬生態體驗、風味晚餐，甚至最爽還可享有「黃金套房」免費入住。業者於臉書粉專公開，竟有名字單字「驫」民眾打電話進飯店說想參加此活動，飯店人員誤以為不符合資格，後才又聯繫上該位名「驫」之民眾。並提到，「驫」原來注音為「ㄅ ㄧ ㄠ 」，是指馬群奔跑的樣子。
「關西六福莊」此次優惠活動日期為即日起至4月30日期間（農曆春節不適用），只要入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量，享有包含免費的斑馬／河馬生態體驗，或者免費的風味晚餐，甚至「黃金套房」能免費入住。但是需自官網／電話訂房預訂入住才可享此優惠。
姓名出現3隻馬，免費住黃金套房，吃早餐、玩六福村全免費
關西六福莊飯店位在新竹關西，以「與自然共生」為設計理念，飯店外能就近欣賞斑馬、白犀牛、環尾狐猴與狐獴等非洲草原動物的自然日常。本次「馬的優惠」活動，針對官網預訂住房專案入住的旅客，只要入住房客姓名中帶有馬或馬部首之文字（如：馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫…等），依照不同字數提供三種等級禮遇。
◾含「一隻馬」：入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次。
◾含「兩隻馬」：入住除斑馬／河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客。
◾含「三隻馬」：將招待免費入住「黃金套房」，並包含2客活力早餐與六福村入園手環。
飯店尋找姓名有馬民眾 釣出姓「驫」民眾
像是若有人姓名為「馬駱騰」，等於就有「三隻馬」，就可免費入住黃金套房，吃早餐玩六福村都不用錢。關西六福莊就提到，沒想到竟然有人名字為「驫」，一開始該民眾打電話進飯店說想參加此活動，飯店人員誤以為不符合資格，飯店表示後來有聯繫單名「驫」之民眾，告知可享受免費入住飯店套房。而「驫」原來注音為「ㄅ ㄧ ㄠ 」，因同「標」，意思是指馬群奔跑的樣子。
關西六福莊特別提醒，想要享此優惠僅限透過官方網站、電話或信件之直客訂房適用，第三方平台如：OTA網路旅行社、旅行社、團購、住宿券等第三方訂房恕不適用馬的優惠。姓名符合「三隻馬」禮遇之賓客，因每日限量 1 間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房。使用馬的優惠，入住時請務必攜帶含照片之身分證件以供現場核對。
🟡「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動一覽：
優惠日期：即日起至4月30日期間入住（農曆春節不適用）
優惠內容：入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量享有不同禮遇。
◾姓名中含「一隻馬」的賓客，入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次。
◾姓名中含「兩隻馬」的賓客，除斑馬／河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客。
◾姓名中含「三隻馬」的賓客，將招待免費入住「黃金套房」，並包含2客活力早餐與六福村入園手環。
訂房方式：官網訂房連結或是電話訂房預訂
備註：每日限量 1 間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房
煙波飯店新竹湖濱館吃到飽餐廳「莫內饗宴自助餐廳」 推出春節企劃
另外，被譽為「新竹最難訂位Buffet」的煙波飯店新竹湖濱館莫內饗宴自助餐廳，也宣告正式推出春節限定企劃「2026駿馬迎春 莫內饗宴」Buffet，自農曆春節假期首日起至大年初五連續開席，搶攻6天連假餐飲商機，餐價自1980元+10%起，即日起開放預訂。
餐檯規模全面升級，年節首日隆重獻上整隻烤乳豬，並於2月16日至2月21日春節期間，供應鮑魚、小龍蝦、扇蝦與龍膽石斑等頂級海陸珍饌吃到飽。莫內饗宴電話訂位專線：03-5203188 #5130。
資訊來源：關西六福莊、煙波飯店新竹湖濱館
我是廣告 請繼續往下閱讀
姓名出現3隻馬，免費住黃金套房，吃早餐、玩六福村全免費
關西六福莊飯店位在新竹關西，以「與自然共生」為設計理念，飯店外能就近欣賞斑馬、白犀牛、環尾狐猴與狐獴等非洲草原動物的自然日常。本次「馬的優惠」活動，針對官網預訂住房專案入住的旅客，只要入住房客姓名中帶有馬或馬部首之文字（如：馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫…等），依照不同字數提供三種等級禮遇。
◾含「一隻馬」：入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次。
◾含「兩隻馬」：入住除斑馬／河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客。
◾含「三隻馬」：將招待免費入住「黃金套房」，並包含2客活力早餐與六福村入園手環。
飯店尋找姓名有馬民眾 釣出姓「驫」民眾
像是若有人姓名為「馬駱騰」，等於就有「三隻馬」，就可免費入住黃金套房，吃早餐玩六福村都不用錢。關西六福莊就提到，沒想到竟然有人名字為「驫」，一開始該民眾打電話進飯店說想參加此活動，飯店人員誤以為不符合資格，飯店表示後來有聯繫單名「驫」之民眾，告知可享受免費入住飯店套房。而「驫」原來注音為「ㄅ ㄧ ㄠ 」，因同「標」，意思是指馬群奔跑的樣子。
🟡「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動一覽：
優惠日期：即日起至4月30日期間入住（農曆春節不適用）
優惠內容：入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量享有不同禮遇。
◾姓名中含「一隻馬」的賓客，入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次。
◾姓名中含「兩隻馬」的賓客，除斑馬／河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客。
◾姓名中含「三隻馬」的賓客，將招待免費入住「黃金套房」，並包含2客活力早餐與六福村入園手環。
訂房方式：官網訂房連結或是電話訂房預訂
備註：每日限量 1 間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房
煙波飯店新竹湖濱館吃到飽餐廳「莫內饗宴自助餐廳」 推出春節企劃
另外，被譽為「新竹最難訂位Buffet」的煙波飯店新竹湖濱館莫內饗宴自助餐廳，也宣告正式推出春節限定企劃「2026駿馬迎春 莫內饗宴」Buffet，自農曆春節假期首日起至大年初五連續開席，搶攻6天連假餐飲商機，餐價自1980元+10%起，即日起開放預訂。
餐檯規模全面升級，年節首日隆重獻上整隻烤乳豬，並於2月16日至2月21日春節期間，供應鮑魚、小龍蝦、扇蝦與龍膽石斑等頂級海陸珍饌吃到飽。莫內饗宴電話訂位專線：03-5203188 #5130。