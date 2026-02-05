我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北區漢口路昨天（4日）晚間驚傳傷人案！一名41歲劉姓男子與友人用餐完畢準備離店時，竟遭對桌素不相識的50歲林姓男子持利器猛刺鎖骨，林男行兇後隨即在母親面前逃逸，由於這家蒸餃店剛開幕僅三週，店內並無監視器，警方連夜擴大調閱路口影像追蹤，最終於今日凌晨在嫌犯家中將其逮捕到案，全案依傷害及恐嚇公眾罪移送偵辦。據了解，當時41歲的劉姓男子正與女性友人在北區漢口路三段的一間蒸餃店用餐，席間與對桌的50歲林姓男子及其母親並無任何交集或衝突。不料劉男正準備離店時，林男竟突然在自己母親面前，持利器衝向劉男，朝其右側鎖骨上方猛刺一刀後隨即逃逸。警方與救護人員接獲報案後迅速趕抵現場，立即將劉男送醫救治，還好他意識清楚、無生命危險。由於事發蒸餃店才剛開業三週，店內尚未裝設監視系統，警方隨即擴大範圍調閱周邊監視器，經過連夜追查，專案小組於今日凌晨2時50分許，成功在林男家中將其查緝到案。據了解，林男落網後精神狀態極不穩定，面對警方訊問時語無倫次、答非所問，導致確切的行兇動機仍陷入迷霧。全案在偵訊後，警方將依恐嚇公眾及傷害罪嫌將林男移送地檢署進一步偵辦。