國際黃金、白銀價格大漲，中央銀行日前發行的丙午馬年生肖套幣，2小時就銷售一空，民眾轉而購買買往年發行的生肖套幣，為避免套利，央行緊急出手，將「庫存」生肖套幣下架，後續送回中央印製廠，將作為未來鑄幣的原料。國際白銀價格劇烈波動，根據《工商時報》報導，央行官員稱往年發行的生肖紀念幣價格，已遠低於目前白銀市價，可能產生套利空間，而央行發行套幣的目的，是為了提供民眾在農曆春節時蒐藏與致贈親友之用，不希望有「套利」的情況發生，所以早在去（2025）年12月緊急通知郵局，將庫存的生肖紀念套幣全數下架回收。台新銀行首席外匯策略師日前接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，金銀本是一家，黃金上漲也會帶動白銀上漲，金銀長期價差平均80倍，但白銀漲幅已遠勝金價，尤其這2個月出現嚴重超漲，短線差價倍數縮至66倍，代表金價走勢遠落後銀價，近期不建議再追高，有可能大幅回檔整理，但中長期仍看好黃金及白銀走勢，建議可輪流操作，應會有不錯收益。