▲台東台11線124.3公里處發生行人遭貨車撞擊身亡事件。（圖／民眾提供）

台東成功鎮昨天（4日）晚間發生一起奪命車禍！一名開著小貨車的趙姓男子行經台11線都歷路時，不慎撞上正在穿越斑馬線、準備前往超商購物的波姓女子。波女受撞擊後重傷倒地，雖經救護車緊急送醫搶救，最終仍因傷重不治。警方初步調查，趙姓駕駛酒測值為零，已排除酒駕肇事，詳細事故原因與責任歸屬仍有待進一步釐清。據了解，4日晚間18時許，一名趙姓男子駕駛小貨車沿著省道台11線由北往南行駛，行經124.3公里路段時，恰巧有一名波姓女子正步行在斑馬線上，準備前往對面的超商購物，不料，趙男疑因未注意車前狀況，當場將女子撞倒，導致其受傷倒地不起。救護人員接獲報案後趕抵現場，立即將波姓女子送往衛生福利部台東醫院成功分院進行急救，遺憾的是，由於波女傷勢過重，經搶救後仍不幸宣告不治。警方在事故發生後隨即封鎖現場進行採證勘驗，並對肇事的趙姓駕駛實施酒精濃度測試，結果顯示其酒測值為0，初步排除酒後駕車的可能性。至於詳細的肇事責任歸屬以及具體的事故發生原因，目前正由警方進一步調查與釐清中。