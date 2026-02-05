我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國道客運在春節、二二八連假推出超值優惠。（圖／交通部）

春節假期將至，交通部公路局今（5）表示，將自115年2月13日至2月22日推出春節連假票價優惠大放送，本次提供 88 條國道客運指定路線6折優惠，另外搭配「TPASS 2.0常客優惠」，最高還可享受票價 42 折；不僅如此，115年2月26日起至3月1日的二二八連假也有票價85折的優惠，若再加上「TPASS 2.0常客優惠」，最高可以享票價6折！公路局舉例，如搭乘台中客運【9010】台中-新竹國道客運路線，全票170元，春節連假6折/和平紀念日85折，票價100元~145元左右，實在好划算，而且還可再享「TPASS 2.0常客優惠」折扣，這些好康不必等，直接安排客運旅遊即可享有。此外，凡搭乘台鐵、高鐵或國道客運的朋友，持有效電子票證，10小時內還能轉乘市區公車或公路客運，即轉乘在地客運提供「免費搭一段票或「免費一段基本里程」！另外還有58條指定的「幸福巴士免費搭乘」，優惠期從春節連假（2月13日到2月22日），還有二二八連假（2月26日到3月1日）。