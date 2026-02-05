迎接過年，3大披薩比買一送一便宜！必勝客表示，優惠代碼「94199」開吃大披薩199元，個人披薩買一送一，情人節「花好月圓愛心披薩」299元，新春限定「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」單點499元；拿坡里新品披薩「買大送大」490元、原味蛋塔6入199元；達美樂買金沙火山披薩送大披薩，挑戰馬年吉祥話抽獎「免費大披薩」。本文推薦最新披薩優惠一次掌握吃到新年。
必勝客：買一送一！大披薩199元 4大優惠一覽
必勝客表示，迎接農曆新年，開吃4大披薩優惠：
◾️優惠代碼「94199」大披薩199元！比買一送一便宜：平日外帶必勝客，使用優惠代碼「94199」，單點13吋大披薩199元，9款口味包括蒜香起司燻雞培根 、夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸任選。
◾️個人披薩買一送一！即日起至2月11日，必勝客個人披薩買一送一迎新春優惠，口味有：千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏可選。
◾️情人節「花好月圓愛心披薩」299元！即日起至2月14日情人節，必勝客開吃浪漫「花好月圓愛心比薩」特價299元，飽滿濃郁的芝心餅皮外圈、搭配Q彈湯圓、綿密紅豆餡料，再淋上香甜煉乳與花生粉，甜蜜好事發生。
◾️新春限定「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」單點499元！過年必勝客「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」52折優惠，圍爐499元加年菜好方便。
拿坡里：新品披薩「買大送大」！蛋塔6入199元 3大優惠一覽
拿坡里披薩・炸雞表示，新年迎好運，全台門市139間內用或外帶，開吃3大優惠：
◾️拿坡里推出「開運花生嫩雞披薩」新品，點購指定套餐，即可獲得「可口可樂限量撲克牌」乙副，還有機會抽中復古攝影機（數量有限，送完為止；外送及西湖店不適用）。
◾️即日起至3月4日，拿坡里新品披薩買大送大優惠，兩個大披薩特價490元（原價880元）！指定6款新品口味包含：開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩。
◾️原味蛋塔限時優惠6入特價199元（原價270元）。
達美樂：買大送大！挑戰馬年吉祥話抽獎「免費大披薩」 3大優惠一覽
達美樂過年也有3大披薩優惠，還有機會挑戰免費吃大披薩：
◾️優惠代碼「035623」，外送或外帶達美樂金沙火山「免費送大披薩（經典四喜金沙火山限定）」630元起；
◾️優惠代碼「278031」，外帶大披薩「買一送一再送可樂」。
◾️即日起至2月8日，到達美樂FB挑戰馬年吉祥話，有機會抽獎「免費大披薩」。
資料來源：必勝客、拿坡里、達美樂
