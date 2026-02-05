我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國將於本週日舉行國會大選，選民手中一票不僅決定未來四年的政府組成，也可能再次牽動長年動盪的政治版圖。此次選戰呈現「三強鼎立」局面，從保守建制派、進步改革派到傳統政治家族勢力全面對決，誰能在選後談判中勝出，備受關注。現任看守總理、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）被視為關鍵角色。去年他在法院解除前總理職務後，迅速整合執政聯盟與反對勢力上位，展現老練的政治手腕。儘管政黨席次不算最大，但他長期扮演跨陣營「橋樑」，再加上曾成功推動大麻除罪化政策，使其在政壇具備獨特影響力。進步派方面，人民黨（People’s Party）領袖納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）成為年輕世代的代表人物。這位出身科技業的政治新星，曾主導前進步政黨的網路戰略，助攻2023年選舉大勝。儘管前政黨遭法院解散、核心人物被禁政，他仍迅速接棒，成為史上最年輕的國會反對黨領袖，象徵改革力量並未退場。為泰黨（Pheu Thai Party）則推出政治素人尤特查南（Yodchanan Wongsawat），他來自影響泰國政壇多年的西那瓦家族，是前總理戴克辛的外甥。雖然擁有學界背景與科技政策經驗，但缺乏實際選戰歷練，也讓外界質疑能否擺脫家族政治「魔咒」。過去25年來，該陣營已有多名總理遭法院或政變推翻，陰影仍未散去。此外，選戰中還有多名「關鍵備位」人物。包括泰自豪黨提名的資深外交官西哈沙（Sihasak Phuangketkeow），以及人民黨副黨魁、曾被視為改革派接班人的西里甘雅（Sirikanya Tansakun）。民主黨老將阿披實（Abhisit Vejjajiva）也再度披掛上陣，儘管所屬政黨式微，但在政治僵局下仍可能成為關鍵拼圖。整體而言，這場大選不只是選出總理人選，更是一場制度、世代與路線的對決。無論是延續折衷妥協、推動結構改革，或回歸傳統政治勢力，選後的聯合政府談判恐怕比投票結果更具戲劇性。泰國政局是否迎來穩定，仍有待時間給出答案。