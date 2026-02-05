每一場每一個會員可以登記2個人，一個人＝一個證件號碼＝僅可登記2張

▲LiSA台北小巨蛋演唱會日期、票價、座位圖。（圖／好玩國際）

LiSA台北小巨蛋演唱會時間、地點、票價

LiSA台北小巨蛋演唱會售票方式、遠大實名登記

顯示「待繳款」就代表中獎

▲到時公布中獎後，粉絲沒收到簡訊、信件通知的人也別慌，可至Ticket Plus遠大售票系統查詢訂單狀態，若顯示「待繳款」就代表中獎。（圖／讀者提供）

LiSA台北小巨蛋演唱抽選&實名制注意事項

每個「證件號碼」每場僅可登記1張票券；每個證件號碼在同一場次無法重複登記。

▲LiSA台北小巨蛋演唱會，每一場一個會員可以登記2個人，一個人一個證件號碼，等於說一個人僅可登記2張（2場）。（圖／好玩國際）

LiSA台北小巨蛋演唱抽選常見問題－票券篇

每一場，一個會員＝可以登記2個人，一個人＝一個證件號碼＝僅可登記2張

LiSA台北小巨蛋演唱抽選常見問題－席位篇

▲LiSA台北小巨蛋演唱會，本次演出為全區座席，且只能電腦隨機分配，無法自行選擇或更改。（圖／好玩國際）

日本搖滾歌姬LiSA確定於2026年6月19日、20日登上台北小巨蛋開唱，官方同步公開完整售票與抽選規則，採用Ticket Plus遠大售票系統的實名登記抽選制，今天（5）日中午12點正式開放登記，截止日期為2月8日（日）19：00，。《NOWNEWS今日新聞》也同步整理登記時間、抽選結果公布日、繳費期限，以及實名制規定與常見問題重點，包含1會員能登記2張，但是1證號只能登記1張的詳細解答，以下直接帶你快速看懂登記步驟與重點細節，避免錯過期限、白白少一次中票機會。📌LiSA台北小巨蛋演唱會時間、地點、票價📌LiSA台北小巨蛋演唱會售票方式、遠大實名登記📌LiSA台北小巨蛋演唱抽選&實名制注意事項📌LiSA台北小巨蛋演唱抽選常見問題－票券篇（證號怎登記、張數問題）📌LiSA台北小巨蛋演唱抽選常見問題－席位篇活動時間：2026年6月19日（五）19：002026年6月20日（日）17：00活動票價：5,280、4,880、4,280、3,880、2,880、800（全座席）售票系統：Ticket Plus遠大售票售票方式：實名登記抽選登記頁面：登記時間：2026年2月05日（四）12：00 ~ 2026年2月8日（日）19：00結果公布：2026年2月10日（二） 12：00 起陸續發送 Email、簡訊通知繳費期限：2026年2月11日（三）12：00 止⚠️中獎查詢：會，或至Ticket Plus遠大售票的「會員訂單頁面」，1.每個會員帳號每場最多登記「2張」票券。2.本國籍登記僅限填寫「身分證姓名」、 「身分證號號」，外國籍登記僅限填寫「護照姓名」、「護照號碼」。3.座位、序號將依登記票區進行電腦隨機配位，恕無法自行選擇和更換。4.收獲中選通知、購票資格後需於規定時間內付款，未於期限內付款結帳，視同放棄購票資格。未中選者不另行通知。5.演出入場將核對購票本人的有效證件正本，若填寫不符以上規定將視同放棄入場權益。6.若超過實名制資料修改時間，填寫有誤者將不接受任何形式變更，請務必確認資料填寫正確。7.若有冒用他人資料登記者，主辦和售票單位有權取消該登記訂單和抽選資格。Q：一個會員最多2張，我只能選擇其中一天的場次登記嗎？A：一個會員每場最多兩張，兩天都可以登記。Q：會員登記2張，證件登記1張，所以是可以登記幾張？A：一個「會員帳號」每場最多登記2張，這2張票券需要分別輸入2個人的「證件號碼」，同一場次一個證件號碼僅能登記1張票券，就算使用不同會員帳號，也無法重複登記Q：登記票區時可以登記幾種？A：可以選擇「全區」、「單一票價區」或「組合票價區」中擇一登記。Q：全區都是站席，沒有座位嗎？A：本次演出為全區座席。Q：入場順序？票區的座位怎麼決定？A：座位都由電腦隨機分配，無法自行選擇或更改。 入場後依票面座位對號入座。