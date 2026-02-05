我是廣告 請繼續往下閱讀

西區強強對決今（5）日在馬刺主場點燃戰火。然而，賽前傳出的傷病噩耗讓這場雙強隊覺得戰力嚴重傾斜。衛冕冠軍雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部拉傷進入傷兵名單，加上霍姆格倫（Chet Holmgren）等多名主力缺陣，最終馬刺在文班亞馬（Victor Wembanyama）穩定的雙10表現與強森（Keldon Johnson）板凳爆發領軍下，以116：106擊敗殘陣雷霆，達成本季對戰雷霆4勝1敗的壯舉。雷霆球團於今日賽前官宣，陣中一哥SGA因腹部拉傷，將缺席至全明星週末結束後才進行重新評估。這也意味著他將無緣即將到來的全明星賽。更令球迷扼腕的是，SGA目前連續121場至少攻下20分的壯舉被迫暫時中斷，距離追平張伯倫（Wilt Chamberlain）126場的歷史紀錄僅差5場。除了SGA，雷霆此役更面臨「傷兵滿營」的慘烈局面，包括霍姆格倫、多特（Luguentz Dort）及卡魯索（Alex Caruso）在內多達10位球員高掛免戰牌。面對殘陣雷霆，馬刺顯得游刃有餘。當家球星文班亞馬全場僅出手16次，高效繳出22分、14籃板、2阻攻；季中加盟的明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）則以助攻為主，貢獻15分並送出10次助攻。馬刺板凳席此役火力全開，替補神射手強森（Keldon Johnson）成為獲勝關鍵，他全場17投10中，包括4記三分球轟下全隊最高的。雖然雷霆在第四節曾靠著維金斯（Aaron Wiggins）一度追至4分差，但馬刺隨即回穩拉開比分、收下勝利。拿下此役後，馬刺本季對戰雷霆取得4勝1敗的壓倒性優勢，戰績來到34勝16敗，穩居西區第二，進一步縮小與雷霆的勝場差距。馬刺本季在迎回健康的文班亞馬與福克斯加盟後，攻防效率雙雙進入聯盟前十，已成為各界看好的奪冠熱門。