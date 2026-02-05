我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在2月6日交易截止日前的最後一刻，正式宣告結束對密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的瘋狂追逐。取而代之的是，勇士啟動了備案計畫，與亞特蘭大老鷹達成重磅協議，送出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield），換回明星長人「波神」波辛基斯（Kristaps Porzingis）。這筆交易不僅解決了勇士延宕已久的禁區漏洞，也象徵著球隊與潛力新秀庫明加的合作正式畫下句點。過去一週，全聯盟的目光都聚焦在勇士是否能成功挖角安戴托昆波。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士上週向公鹿提出了以大量選秀籤為核心的報價，並在進入本週後持續進行密集協商。然而，勇士管理層在過去 24小時內得出結論，認為公鹿在本次交易截止日前並無打算送走這位兩屆年度最有價值球員（MVP）。查拉尼亞直言：「勇士對 Giannis 的追求正式結束，他們已經轉向其他目標。」這也促成了勇士隨即扣下交易板機，改向老鷹求取波辛基斯。雖然波辛基斯的名氣不及安戴托昆波，但這位身高 221公分的拉脫維亞長人，具備勇士夢寐以求的空間拉伸能力與護框技術。現年30歲的波辛基斯本季在老鷹場均貢獻17.1分5.1籃板。儘管他剛因阿基里斯腱發炎缺席了 13場比賽，但消息指出他已接近康復，能立即為勇士薄弱的禁區建立屏障。對於被送往老鷹的庫明加而言，這無疑是職業生涯的新起點。現年 23歲的庫明加本季與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的戰術理念不合，甚至一度跌出輪替名單，並在今年 1月正式提出交易申請。老鷹在送走明星控衛楊（Trae Young）後進入深度重建期，獲得潛力上限極高的庫明加與外線火力穩定的希爾德，完全符合球隊的長遠利益。這場在交易截止日前的震撼操作，雖然讓期待「柯瑞（Stephen Curry）聯手字母哥」的球迷感到遺憾，但波辛基斯的加入無疑讓勇士在季後賽衝刺期擁有了更務實的爭冠本錢。