三大廉價航空都推出優惠！亞洲航空Air Aisa 將於6月15日開航高雄-大阪航線，因此即日起至2月15日之前推出限期優惠，單程只要2690元起。台灣虎航則是歡慶3月30日將開航台中飛沖繩新航線，即日起針對台北、台中、台南、高雄直飛沖繩四航線推出優惠價，單程未稅價1599元起。「 樂桃航空 Peach Aviation」機票優惠即日起至2026年2月8日，主打飛日本5航線單程最低1580元起。《NOWNEWS今日新聞》整理此次三大廉價航空各航線以及促銷價等資訊一次看。
📍亞洲航空：高雄飛大阪單程含稅價2690元起
亞洲航空Air Aisa 將於6月15日開航高雄-大阪航線，每天一班，因此推出促銷機票優惠，即日起至2月15日之前，下訂高雄飛往大阪2026年6月15日～10月24日期間之機票，單程含稅價只要2690元起，等於來回票價不到6千元就能飛日本一線城市，相當超值。
▪️高雄飛大阪航線時刻表：
高雄-大阪：08:30-12:40
大阪-高雄：13:45 16:00
📍台灣虎航：飛沖繩4航線推優惠，單程未稅價1599元起
台灣虎航則公布，將於3月30日新開台中飛沖繩航線，因此即日起推出台北、台中、台南、高雄直飛沖繩的機票促銷優惠，單程未稅價1599元起。優惠僅限即日起至明（6）日23:59止，可預訂適用出發日期為3月30日至10月24日。
📍樂桃航空：台北飛日本5航線，單程1580元起
「 樂桃航空 Peach Aviation」機票優惠即日起至2026年2月8日23:59為止，此次推出「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」活動可適用此優惠的期間為2026年2月10日～2026年10月23日，主打飛日本單程最低1580元起。
樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」單程新台幣1580元起，適用於今2026年2月10日～2026年10月23日的航班。適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田)、東京（羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)共5條航線，於官網可下訂。
樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」促銷機票適用航線特價一次看：
▪️台北(桃園)-大阪(關西) 2180元起
▪️台北(桃園)-東京(羽田) 2890元起
▪️台北(桃園)-東京(成田) 2390元起
▪️台北(桃園)-名古屋(中部) 2280元起
▪️台北(桃園)-沖繩(那霸) 1780元起、1580起（搭乘期間2月23日～3月31日）
以上票價為每位乘客單程之Minimum 票價，各航線有部分時段不適用此優惠。除票價外，須另支付機場服務費等，行李託運和預選座位皆須另外付費，但是樂桃航空不另收燃油費。無法指定Fast Area座位類型。
資訊來源：亞洲航空Air Aisa 、台灣虎航、樂桃航空
