我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在交易截止日前夕正式扣下板機，將與總教練科爾（Steve Kerr）鬧翻的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）送往亞特蘭大老鷹，這樁延宕已久的交易案塵埃落定，勇士球迷在社群平台上取得難得的共識，大多數人並非感到惋惜，而是紛紛留言祝賀這名23歲的天才前鋒：「你終於自由了！」庫明加在金州效力的4年間，始終未能獲得穩定的出場時間，這也成為他主動提出「賣我」申請的主因。儘管科爾多次在媒體前稱讚庫明加的潛力，但在實際調度上卻始終信任經驗豐富的老將，甚至多次公開批評庫明加的場上習慣。科爾的作法早已讓球迷感到不滿。在交易消息傳出後，社群平台X（原 Twitter）湧入大量聲援庫明加的留言。網友@krunasty 直言：「很高興看到庫明加成為自由人，他在金州簡直是浪費天賦。」另一位球迷 @CoachSDuke也興奮表示：「為庫明加感到開心，終於自由了！」更有不少人貼出象徵「逃出生天」的迷因圖，諷刺勇士的體系束縛了這位2021年選秀第7順位的成長。對於庫明加而言，亞特蘭大無疑是理想的新起點。老鷹在送走明星控衛崔楊（Trae Young）後進入全面重組，目前正致力於打造以年輕球員為核心的陣容。庫明加加入後，將與同樣全能的前鋒強森（Jalen Johnson）、防守悍將丹尼爾斯（Dyson Daniels）以及亞歷山大渥克（Nickeil Alexander-Walker）組成極具侵略性的青年軍。美媒分析，老鷹的球風強調轉換進攻與個人運動能力，這將能極大化庫明加的身體天賦，讓他有機會在東區正式打出明星級數據。庫明加離隊後，勇士當年試圖兼顧「爭冠」與「培訓」的雙軌制計畫正式宣告瓦解。回顧2021年選秀，勇士在第7順位跳過了現已打出明星身手的強森（Jalen Johnson）、華格納（Franz Wagner）與申京（Alperen Sengun），執意選擇潛力尚未開發的庫明加。如今認賠殺出換回老將波辛基斯（Kristaps Porzingis），雖是為了輔佐柯瑞（Stephen Curry）的最後奪冠窗口，但也讓不少球迷感慨，若當年能給予庫明加更多耐性與空間，結局或許會截然不同。庫明加預計將在下週完成報到，並在亞特蘭大展開他的「復仇之旅」。