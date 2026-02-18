我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北監獄｜辣味豆乾

▲臺北監獄，辣味豆乾。（圖／法務部）

桃園女子監獄｜南棗核桃軟糖

▲桃園女子監獄，南棗核桃軟糖。（圖／法務部）

台中監獄｜牛軋雪Q餅

▲台中監獄，牛軋雪Q餅。（圖／法務部）

台中監獄｜狀元糕

▲台中監獄，狀元糕。（圖／法務部）

嘉義監獄｜一口酥蛋捲

▲嘉義監獄，一口酥蛋捲。（圖／法務部）

明德外役監獄｜冷凍滴雞精

▲明德外役監獄，冷凍滴雞精。（圖／法務部）

宜蘭監獄｜金棗酥

▲宜蘭監獄，金棗酥。（圖／法務部）

台東監獄｜核桃派

▲台東監獄，核桃派。（圖／法務部）

屏東監獄｜鼎新甘醇醬油

▲屏東監獄，鼎新甘醇醬油。（圖／法務部）

金門監獄｜麵線

▲金門監獄，麵線。（圖／法務部）

農曆春節來臨，全台高牆內隱藏的「隱世廚神」再度引發預購潮！這些由收容人純手作的「鐵窗牌」美食，憑藉真材實料與好口碑走紅，令人驚豔的是，這系列神祕好物主打超高CP值，多款明星商品僅需百元甚至銅板價即可吃到，讓民眾在抗通膨時代，也能送出最有溫度的賀禮，《NOWNEWS今日新聞》特別整理「監所10大伴手禮」帶您來看有哪些意想不到的美味！臺北監獄著名自營美食產品「辣味豆干」，採用獨門滷汁，由收容人以小火持續拌炒，讓醬料與豆干達成「無縫融合」，入口後口感紮實Q彈，豆干純正的豆香隨醬汁在口中綻放，層次豐富。這份充滿溫度的手作美味，已成為內行饕客過年圍爐、小酌時不可或缺的國民零嘴。桃園女子監獄推出的明星商品「南棗核桃軟糖」，主打甜而不膩、爽口不黏牙，甚至不添加任何人工香料，展現南棗與核桃的天然原味，不僅滿足消費者視覺與味覺的雙重享受，更在享受美味的同時守護健康，是過年期間老少咸宜的精緻點心。有別於傳統硬邦邦的牛軋糖，台中監獄「牛軋雪Q餅」採用海藻糖、麥芽糖與優質奶粉，將酥脆餅乾體轉化為如沙琪瑪般的鬆軟嚼感，創造出介於牛軋糖的嚼勁與沙琪瑪的鬆軟之間的特殊口感，為傳統年節增添了一抹現代甜點的創新風味。台中監獄明星商品「狀元糕」以國寶級書法家周良敦題字加持，搭配紅、金、黑喜氣包裝，成為最具文藝氣息的伴手禮。狀元糕由收容人手工研磨精選綠豆簧，口感鬆軟綿密，並創新加入蔓越莓點綴，微酸風味畫龍點睛，全素配方且冰過後口感更佳，深受消費者青睞。嘉義監獄推出「一口酥蛋捲」，強調真材實料與健康訴求，其特有的「一口酥」設計，大小適中、方便入口，改善了傳統蛋捲易掉碎屑的困擾；紮實綿密的口感伴隨天然乳香，讓民眾在過年團圓之際，能吃得安心又健康。明德外役監獄推出備受矚目的「冷凍滴雞精」，標榜採用於山林中自然放養、沐浴芬多精生長的放山雞，從畜養源頭到萃取製程皆嚴密把關。獄方強調，這款滴雞精堅持無化學添加，每一口都蘊含最純正的雞隻精華，在年節團圓之際，無論是長輩補氣或親友送禮，都能享受到這份健康無負擔的美味饗宴。宜蘭監獄結合在地農產特色，推出熱銷明星商品「金棗酥」，憑藉皮酥餡軟的極致口感，成為年節期間走春送禮的熱門選擇。產品標榜用料紮實，精選宜蘭在地新鮮金棗入餡，完美呈現水果特有的微甜與棗酸。其「外酥內軟、酸甜適中」的特性，不僅能平衡年節大魚大肉的油膩感，更因其獨特的果香風味深受年長者喜愛。台東監獄明星商品「核桃派」以純手工捏製塔皮，並填入豐富飽滿的核桃顆粒，口感紮實且層次分明。為符合現代健康趨勢，東監特別主打低糖、低熱量且不添加防腐劑的純手工製程，若經冷藏後食用，風味更加清爽迷人，是佳節期間親友聚會或飯後午茶的精品級選擇。屏東監獄長年熱銷的「鼎新甘醇醬油」，以遵照古法釀造的純粹品質，成為無數家庭準備年夜飯時的秘密武器，每一滴都蘊含時光熟成的甘醇，不僅是圍爐火鍋、蒸煮炒沾的最佳搭檔，即便是簡單拌入乾稀飯或配上麵食炸物，都能瞬間提升風味。在講究團圓滋味的除夕盛宴中，這瓶來自屏東的純釀精華，已成為內行饕客餐桌上不可或缺的調味靈魂。金門監獄結合在地特色，推出純手工「鼎金麵線」，完全經由金門獨有的陽光與海風自然曝曬乾燥，口感香Q不鹹，符合現代養生概念，長條麵線更寓意長久吉利，是年節圍爐與餽贈親友的健康主食首選。