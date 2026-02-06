吃完、喝完的紙便當盒、手搖飲要回收嗎？新北市環保局表示，用過的紙餐盒、手搖杯都是可以回收的「廢紙容器類」，回收時可把剩餘的食物殘渣倒掉，再用水簡單清洗，把紙容器壓扁後回收，《NOWNEWS》整理了便當盒回收要洗多乾淨、洗不乾淨怎麼辦、回收步驟。
便當盒、手搖杯可以回收嗎？
答案是可以，吃過的便當盒、喝完的手搖杯、牛奶等，都是「紙容器」的一種，紙容器因為有一層防水、防油的塑膠淋膜，所以回收的時候要另外處理，不能跟報紙、紙箱、紙盒一起回收，這些紙容器後續可以回收重新做成紙盒。
常見便當盒、手搖杯回收步驟
1、把便當盒、手搖杯上不同材質的東西清除，像是橡皮筋、塑膠封膜、吸管等，都是不能回收的物品，要丟進一般垃圾；另外，有些便當盒是使用塑膠蓋子，這算是其他廢塑膠類，清理乾淨後可回收，不過有些大樓的垃圾清運廠商不回收軟塑膠類，要向管委會確認。
2、將紙容器中的殘渣、湯汁等清洗乾淨。
3、最後把洗乾淨的紙容器壓扁後回收。
便當盒、手搖杯要洗多乾淨、洗不乾淨怎麼辦？
回收大百科表示，回收紙容器清潔關鍵是不要留食物殘渣或湯汁，因為沒有清理乾淨，紙容器很容易發臭，增加回收人員困難，所以只要把食物殘渣、湯汁沖洗掉就能回收。許多人會有疑問，油膩膩的便當盒洗不乾淨，還可以回收嗎？新北市環保局表示，如果紙容器殘留了大量的油污洗不掉，不適合回收再利用的話，可以當成一般垃圾處理。
便當盒、手搖杯沒有回收會怎麼樣？
新北市環保局表示，紙餐盒屬於廢紙容器類，民眾若未依照規定回收，可依違反《廢棄物清理法》告發，處以1200至6000元罰款。
資料來源：新北市環保局、回收大百科
我是廣告 請繼續往下閱讀
答案是可以，吃過的便當盒、喝完的手搖杯、牛奶等，都是「紙容器」的一種，紙容器因為有一層防水、防油的塑膠淋膜，所以回收的時候要另外處理，不能跟報紙、紙箱、紙盒一起回收，這些紙容器後續可以回收重新做成紙盒。
1、把便當盒、手搖杯上不同材質的東西清除，像是橡皮筋、塑膠封膜、吸管等，都是不能回收的物品，要丟進一般垃圾；另外，有些便當盒是使用塑膠蓋子，這算是其他廢塑膠類，清理乾淨後可回收，不過有些大樓的垃圾清運廠商不回收軟塑膠類，要向管委會確認。
2、將紙容器中的殘渣、湯汁等清洗乾淨。
3、最後把洗乾淨的紙容器壓扁後回收。
回收大百科表示，回收紙容器清潔關鍵是不要留食物殘渣或湯汁，因為沒有清理乾淨，紙容器很容易發臭，增加回收人員困難，所以只要把食物殘渣、湯汁沖洗掉就能回收。許多人會有疑問，油膩膩的便當盒洗不乾淨，還可以回收嗎？新北市環保局表示，如果紙容器殘留了大量的油污洗不掉，不適合回收再利用的話，可以當成一般垃圾處理。
便當盒、手搖杯沒有回收會怎麼樣？
新北市環保局表示，紙餐盒屬於廢紙容器類，民眾若未依照規定回收，可依違反《廢棄物清理法》告發，處以1200至6000元罰款。
資料來源：新北市環保局、回收大百科