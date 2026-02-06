中央氣象署表示，今（6）日開始鋒面南下，大台北、東半部地區降雨增多，周六至下周一（2月7日至2月8日）確定將有寒流襲台，本波寒流最冷時間點在「周日至下周一清晨」，台南以北低溫普遍在10度以下，空曠地區下探7度或更低。
今天天氣：鋒面通過台灣 北東降雨增加
2月6日今天天氣，氣象署指出，受到鋒面影響，北部、宜花的降雨機率提高，全天有不定時雨勢，台東、中南部山區也有短暫雨，中南部平地偶爾有零星雨勢；北部、宜蘭21至24度，東部23至26度，南部25至29度，早晚各地低溫16至20度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面通過，環境風場為東南風轉東北風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：寒流南下撲台 氣溫越晚越冷
2月7日明天的天氣，氣象署說明，寒流南下，北部、宜蘭白天剩下13至18度，中部、花蓮17至21度，南部21至27度，台東19至23度，是越晚越冷的一天，北台灣清晨16度，晚上剩下12度；北部、東半部、中南部山區都有降雨，其它地區多雲，體感濕冷。
一周天氣：周日最冷 下周還有冷氣團
氣象署提醒，這波寒流周日至下周一清晨氣溫坐低，台南以北及宜蘭只有9至11度，沿海、空曠地區再低2度，甚至可能跌破7度，其它地區普遍也只有11至13度，下周一白天寒流減弱之後才逐漸回溫。
寒流影響期間，周六、周日北部及宜蘭1500公尺以上高山、中部及花蓮2500公尺以上高山都有下雪機率。此外，下周三、下周四（2月11日至2月12日）預計還有有另一波冷氣團影響台灣，屆時氣溫又會下滑，北部、東半部環境轉濕。
資料來源：中央氣象署、環境部
