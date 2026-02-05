爭鮮迴轉壽司最近延續去年聖誕節盲盒話題，推出2026年開運盲盒，一盤30元這次不是要抽菜瓜布，而是超可愛筊杯吊飾，甚至最大獎有0.05錢金箔及百元折價券。活動才剛推出就立刻引起不少民眾朝聖，結果有人吃了8盤還是沒有成功抽到筊杯吊飾，內行人就表示：「吊飾有紅色的環，仔細看其實還是看得出來，大家可以試看看！實測3中3。」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近爭鮮盲盒又來了，有超可愛的造型筊杯吊飾，實在太想要了就跑去吃，結果千挑萬選吃了8盤都沒有中，吃橘子跟泡芙吃到快吐出來，有沒有人有多的筊杯吊飾可以直接賣我啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「跟我一樣，吃6盤吃了寂寞.....」、「我吃5盤都沒中筊杯氣到不行」、「我還以為這貼文是我發的，選了4盤有3盤是橘子快傻眼死」、「我拿了3盤都是泡芙，隔壁阿姨一打開就是筊杯吊飾，我真的很想哭」、「看到有人吃一盤就中了筊杯.....有人有多的可以賣我嗎？自己吃不到」。
爭鮮迴轉壽司盲盒抽筊杯吊飾爆紅！內行破解秘訣：100%成功
然而爭鮮這次的盲盒，跟去年聖誕節一樣，迴轉壽司的蓋子都會將內容物遮住，民眾等於是要盲拿打開後才會知道拿到什麼，這次活動的開運盲盒，可以開到食物、造型手機支架以及超可愛的筊杯吊飾，最大獎則是刮刮樂抽0.05錢金箔，不少民眾都在活動開跑後立刻去試手氣，結果吃好幾盤都槓龜超傻眼。
不過有內行網友分享秘訣，表示其實還是有跡可循，因為「筊杯吊飾」是直接放在盤子上，不像食物是用碗裝，因此如果很仔細看在迴轉台上的盲盒的話，發現底部不是白色碗就有高機率是「筊杯吊飾」；除此之外，因為「筊杯吊飾」的扣環是顯眼的紅色，本體算是有點大，扣環很可能會落在邊邊，如果看到有紅色的東西也是「筊杯吊飾」，不少人都靠此攻略1盤就中，甚至3盤中3個，成功率100%。
爭鮮迴轉壽司盲盒直擊客人偷看被制止！「筊杯吊飾」質感超好不輸超商
《NOWNEWS》記者日前也到信義區爭鮮迴轉壽司用餐，原本不知道爭鮮有這個2026開運盲盒，在迴轉台上看到盲盒壽司時還感到有點疑惑，後來才得知原來是最新活動，看到周圍民眾陸續開出橘子、鮮奶油泡芙、手機支架等，還直擊有民眾太想要「筊杯吊飾」直接翻蓋子偷看，被店員制止不能這樣作弊。
記者用餐完畢後，隔壁一對情侶也有抽到一組「筊杯吊飾」，發現實體大小比上次7-11買咖啡送的「筊杯印章」還要更大，而且真的是那種傳統擲筊的筊杯，做成吊飾的樣子真的超級可愛，筊杯的內面還有寫「諸事順遂」，質感完全不會輸給超商，如果想要的民眾，就要趕快去爭鮮碰碰運氣，因為數量有限，售完為止，但不要再一直翻蓋偷看，造成店員困擾囉！
🟡2026爭鮮餐飲盲盒資訊一次看
📍爭鮮盲盒活動店家：爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS
📍爭鮮盲盒活動日期：2月3日起至售完為止，數量有限
📍爭鮮盲盒售價：每盤30元
📍爭鮮盲盒獎品餐飲類：金箔乳酪蝦、黑糖鮮奶油泡芙、大橘大利（橘子）
📍爭鮮盲盒獎品商品類：造型手機支架、造型筊杯吊飾
📍爭鮮盲盒獎品刮刮樂類：消費滿500元「現折50元」、消費滿800元「現折80元」、消費滿1000元「現折100元」、馬年0.05錢金箔
資料來源：爭鮮官網
