結果千挑萬選吃了8盤都沒有中，吃橘子跟泡芙吃到快吐出來，有沒有人有多的筊杯吊飾可以直接賣我啦！」

▲爭鮮2026開運盲盒外圍都會罩著，民眾要盲拿抽獎，結果民眾想抽筊杯吊飾吃了8盤還是槓龜，引爆討論。（圖/Threads）

爭鮮迴轉壽司盲盒抽筊杯吊飾爆紅！內行破解秘訣：100%成功

可以開到食物、造型手機支架以及超可愛的筊杯吊飾，最大獎則是刮刮樂抽0.05錢金箔

發現底部不是白色碗就有高機率是「筊杯吊飾」

扣環很可能會落在邊邊，如果看到有紅色的東西也是「筊杯吊飾」

▲內行傳授秘訣，筊杯吊飾直接放在盤子上，如果是食物會有白色碗裝，可以仔細觀察底部顏色；另外筊杯吊飾是紅色扣環，也能觀察後出手，成功率非常高。（圖/Threads）

爭鮮迴轉壽司盲盒直擊客人偷看被制止！「筊杯吊飾」質感超好不輸超商

還直擊有民眾太想要「筊杯吊飾」直接翻蓋子偷看，被店員制止不能這樣作弊。

發現實體大小比上次7-11買咖啡送的「筊杯印章」還要更大，而且真的是那種傳統擲筊的筊杯

▲爭鮮盲盒的筊杯吊飾是那種傳統擲筊的筊杯，比之前超商買咖啡送的還要大，整體質感不會輸。（圖/Threads）

🟡2026爭鮮餐飲盲盒資訊一次看

📍爭鮮盲盒活動日期：2月3日起至售完為止，數量有限