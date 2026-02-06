我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部為強化後備戰力，自2022年試行14天教召，國防部宣布，今年漢光42號演習仍實施10天9夜、24小時連續對抗，教召也有重大變動，驗證快速恢復戰力，從今年開始全面實施14天教召，沒有5至7天教召。國防部長顧立雄日前與媒體餐敘時指出，漢光42號實兵演習維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能以及無人機防處與人力動員演練，結合縣市政府執行「2026 城鎮韌性演習」等科目，演習全程採取「實兵、實地、實時、實裝、實況」方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。顧立雄指出，陸軍各部隊今年也要開始執行新式兵科基地訓練，主要是汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等三個階段，以往是5天4夜的戰術測驗，現在調整結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜、24小時連續對抗進行，除驗證地面部隊協同作戰能力外，磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性，透過兵科基地訓練，以一年期義務為主編成的步兵營。顧立雄說，大學畢業要等到2027年，目前進來都是高中畢業、人數較少，今年將配合聯兵 584 旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。顧立雄特別提到，從今年開始全面實施14天教召，以後沒有5至7天教召，原則上，要優先常備部隊編實動員，來實施後備擴編動員，使常備部隊原兵歸原位，讓專長相符，驗證快速恢復戰力。