內政部2 月 5 日發布「老宅延壽」擴大方案，本篇整理最強「2026老宅延壽升級懶人包」，重點鎖定民眾最關心的「最高領 1000 萬」補貼資格與「家電、光電、長照」3 大加碼內容。部長劉世芳指出，本次計畫由原本 50 億預算升級為跨部會百億級規模，不僅要解決人屋雙老問題，更要透過補助與限用國產建材的規定，帶動國內 100 億元產值，打造減碳、安全且宜居的家園。
📍 2026 版老宅延壽：30 秒重點摘要
• 預算規模： 50 億特別預算結合經濟部（22.5 億）、衛福部（3 億）與地方配合款 。
• 3 大加碼： 新增「節能家電」、「屋頂太陽光電」、「高科技長照輔具」補助。
• 最高金額： 建築整合型太陽光電單案最高補助 1000 萬元。
• 核心規定： 建築修繕必須限用 MIT 國產品牌建材（如電梯、磁磚、混凝土）。
Q1：老宅延壽計畫的申請資格與對象有哪些？
本計畫針對屋齡 30 年以上 的合法建築進行補貼，並分為「公寓」與「透天」兩大類型。公寓類對象主要為 4 至 6 層樓集合住宅，需經由管理委員會或半數以上住戶同意提出申請；透天類則鎖定 6 層樓以下建物，申請時須取得全棟所有權人同意。
具體對象包含：
• 一般屋主： 欲改善建築立面、更新電梯或公用管線者，且修繕過程配合使用國產建材。
• 綠能先鋒： 屋頂面積小於 1000 平方公尺的屋主，或欲裝設建築整合型太陽光電（BIPV）的場域。
• 長照家庭： 經評估為長照失能等級 2 級以上者，包含 65 歲以上長者、身心障礙者或失智症患者。
Q2：2026 年「3 大加碼內容」具體增加了什麼？
2026 年（115 年）升級版的最大特色在於「跨部會服務整合」，讓民眾修繕老屋時能同步享受家電與長照資源。
3 大加碼具體內容：
1. 家電與綠能加碼： 購買一級能效冷氣或冰箱，每台補助 3000 元；屋頂太陽光電每案最高補助 30 萬元。
2. 光電建築加碼： 使用光電模組取代建築外牆或屋頂建材（BIPV），最高補助 1000 萬元。
3. 科技長照加碼： 7 月 1 日起針對失能對象新增「高科技全租賃輔具」，每 3 年上限調升至 6 萬元。
Q3：升級後的補助金額有多少？補助項目有哪些？
補助採取「實支實付」與「定額補助」併行模式，最高補助比率可達總工程經費的 65%。
主要補助項目清單：
• 建築外殼與安全： 立面拉皮、外掛空調美化、結構補強、公用電梯與管線更新 。
• 太陽能系統： 包含一般屋頂光電與高額度的建築整合型光電（BIPV）。
• 居家內部優化： 室內管線更新、無障礙廁所改善（如扶手、斜坡板）。
• 補助上限： 節能家電每台 3000 元、長照無障礙 4 萬元、建築整合光電則高達 1000 萬元。
Q4：申請老宅延壽的步驟、條件與應注意事項？
申請條件的首要關鍵是「建材品牌」，內政部明定必須使用 國產品牌建材 才能獲得補助，藉此將預算效益回流至國內產業。
申請 4 大核心步驟：
1. 取得共識： 公寓住戶過半同意或透天全體產權人簽名，並完成初步結構評估。
2. 委託設計： 找尋專業建築團隊，規劃包含「國產建材」與「加碼項目（如光電）」的修繕計畫。
3. 送件審核： 透過「都市更新入口網—老宅延壽專區」或撥打專線 (02) 7701-9919 向地方政府提出申請 。
4. 施工與領款： 完工後檢附國產建材發票與完工證明，經查驗後核撥款項。
Q5：2026 老宅延壽目的為何？
內政部指出，新方案不僅能落實「人在地安養」，讓老宅成為民眾安心穩居的住所，更具備國家級的環境戰略意義 。透過立面修繕結合太陽能設施，可顯著減少 60% 至 70% 的碳排放量，協助台灣邁向 2050 淨零減碳目標，讓老屋轉型為永續綠建築。此外，結合跨部會資源與國產建材規定，預計能創造出 100 億元 的產值，同時帶動國內經濟動能與居住品質提升 。
補助資訊與說明會
民眾若想了解最新補助細節，內政部將於農曆年前辦理最後兩場壓軸說明會：
• 2 月 9 日 (一)： 台南場（台南市中西區南美里活動中心 1 樓大禮堂）
• 2 月 11 日 (三)： 彰化員林場（彰化縣員林市公所3樓禮堂）
• 服務專線： (02) 7701-9919（週一至週五 08:00-17:00）
資料來源：內政部
