2026春節福袋大戰開打，各行各業都推出福袋組合吸引搶購，其中超商福袋、全聯福袋都是每年搶手貨。但近日有民眾表示，「德誼數位福袋」CP值超高，一包999元就能買到總價值破千元的3C商品，堪稱超好回本。德誼數位福袋2026年頭獎突破7萬元，官方也宣稱刮刮卡全部有禮物，中獎機會100%。2026年德誼數位福袋線上販售將於2月9日（一）0時開賣，實體通路則於2月14日（六）情人節開賣，不過限量只有1500組，記得設鬧鐘別錯過了！
超商、全聯福袋改天買了！這包999元被搶爆：實用又高CP值
近日有網友在Threads發文，表示想找尋今年推薦購入的福袋，透露自己已經找了多間福袋，但獎品都不太吸引人，坦言「剛剛滑到很多家的福袋感覺都在清庫存...求脆友推坑，今年不想再買廢物回家了」。
問題一出，瞬間引來大票網友推薦「德誼數位福袋」，一包只要999元，但福袋內容超值又實用，大讚「往年買德誼福袋還算不錯，999元而已，會有一些蘋果或3C周邊」、「去年買最超值的是3C福袋，在大遠百德誼買的，配件加起來市價應該有三四千以上，不過一袋只要$999」。
2026德誼福袋線上2/9、門市2/14開賣！每包999元：限量1500組快搶
據了解，德誼數位福袋是德誼數位每年新春推出的限量活動，裡頭包含總價數千元獎品、多樣異業折扣券，以及中獎率100%刮刮卡，民眾有機會以極低價格如1元加購，或抽中高價值Apple產品或旅遊住宿等大獎，每年都會吸引果粉與消費者們搶購。
德誼數位今年同樣開賣2026年新春限定「馬力全開 袋袋有Horse」福袋，一包只要999元，限量共1500組，隨機分配至全台販售通路，將於2026年2月9日（一）線上開賣，2026年2月14日（六）起在實體門市開賣，門市販售地點為全台德誼數位Apple門市、德誼數位Apple網路門市及遠傳心生活（遠傳friDay購物）。
2026德誼福袋包包有獎！頭獎破7萬元：每包總價值高達3300元
德誼福袋內含組合商品以及刮刮卡一張，官方宣稱好禮刮刮卡有「100%中獎機會」，且每組福袋除了含有食、衣、住、行、育、樂的全方位生活優惠卷一組共11張，且都有超級實用的3C商品，每包總價值高達3300元，等於買一包就直接回本。
德誼福袋大獎同樣讓人驚豔，本次頭獎提供iPhone 17 Pro Max （512GB）＋iPad Air Wi-Fi機型（128 GB），總價值71800元只要1元就能加購帶回家，特獎還有價值15000元的星宇航空不限航點機票、價格16990元的MOTTI Viola人體工學椅（黑），其餘還有禧榕軒大飯店豪華客房平日住宿券、Apple AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11等多項好禮。
至於德誼福袋內容物有什麼？根據官網表示，福袋商品內容採隨機包裝，每福袋由16項商品內容隨機挑選3至4項，獎品眾多包含兩用掛繩背帶、防潑水輕量束口袋，還有行動電源、旅行轉接頭25W、三合一鋁合金無線充電座、迷你磁吸藍牙喇叭等，每包總價值從3340元至4420元不等，不只實用又划算，是每年過年必搶的福袋之一。
📌2026德誼數位福袋獎項一次看
📍頭獎：iPhone 17 Pro Max 512GB＋iPad Air Wi-Fi機型128 GB（1名）
📍特獎：星宇航空不限航點機票（1名）
📍特獎：MOTTI Viola人體工學椅（1名）
📍其餘大獎：
▪️禧榕軒大飯店：豪華客房平日住宿券（1名）
▪️沐舍溫泉渡假酒店：雙人烏布溫泉套房平日住宿券（1名）
▪️阿原YUAN：情境香氛一組＋擴香枝1組（3名）
▪️DOLL SPA：春回花語75分鐘體驗券（10名）
▪️Harman Kardon：SoundSticks 5 2.1聲道藍牙喇叭（1名）
▪️MOTTI Reima 人體工學椅灰色（1名）
▪️Apple AirPods Pro 3（1名）
▪️Apple iPad 第11代 Wi-Fi機型128 GB（1名）
▪️Apple Watch Series 11（1名）
▪️Apple AirPods 4標準款（2名）
▪️DJI Neo空拍機（2名）
▪️Marshall Emberton III 攜帶式藍牙喇叭（2名）
▪️Xiaomi 桌上型洗碗機（1名）
▪️Xiaomi Sound Outdoor 戶外藍牙喇叭（5名）
▪️Xiaomi 烤麵包機（5名）
▪️Xiaomi 可擴充旅行箱20英吋（5名）
▪️SHARGE Flow Mini 5000mAh 輕巧膠囊電源（20名）
▪️Lycander LUNA Mag Qi2.2認證 三合一無線充電器（20名）
▪️Allo 三合一時尚滅蚊燈（200名）
▪️德誼抵用券 滿1000折200元副廠周邊（900名）
▪️德誼會員福袋禮100元副廠周邊（315名）
📌2026德誼數位福袋組合一次看
📌2026德誼數位福袋開賣資訊
▪️線上開賣時間：2月9日（一）凌晨0時
▪️門市開賣時間：2月14日（六）
▪️實體通路：全台德誼數位Apple門市、德誼數位Apple網路門市及遠傳心生活（遠傳friDay購物）
▪️福袋價格：均一價999元
▪️福袋數量：限量1500組
▪️福袋內容物：11張生活優惠卷、刮刮卡一張、隨機挑選3-4商品
▪️線上開賣網址點此
| 組合 A（總價值$3440）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|Zikko 迷你磁吸藍牙喇叭 BS001
|$1090
|JTLEGEND MEGA CUBE 47W快速充電座
|$1080
|bitplay 8mm兩用掛繩背帶
|$880
| 組合 B（總價值$3550）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|Zikko 迷你磁吸藍牙喇叭 BS001
|$1090
|M.CRAFTSMAN Charry 2合1充電手機掛繩 純黑(USB C-C)
|$1080
|Mageasy Power 氮化鎵雙孔快速電源充電器 45W
|$990
| 組合 C（總價值$3769）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|Zikko 特務Z 三合一鋁合金無線充電座
|$2190
|Anker A84B1 皮卡丘造型收納包
|$699
|Momax Pinpop Lite Find My 全球防丟器
|$490
| 組合 D（總價值$3960）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|Zikko 特務Z 三合一鋁合金無線充電座
|$2190
|Energea TravelWorld 25W 旅行通用轉接頭
|$890
|Momax Pinpop Lite Find My 全球防丟器
|$490
| 組合 E（總價值$3660）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|UNIQ Hoveo 5000mAh 20W 支架款磁吸行動電源
|$1390
|Energea TravelWorld 25W 旅行通用轉接頭
|$890
|Mageasy 8.3 mm Strap 掛繩/掛繩片組
|$990
| 組合 F（總價值$3369）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|UNIQ Hoveo 5000mAh 20W 支架款磁吸行動電源
|$1390
|亞果元素 ADAM VIONTA L35 GaN 35W USB-C伸縮線快速充電器
|$890
|Anker A84B1 皮卡丘造型收納包
|$699
| 組合 G（總價值$3540）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|bitplay Lite Sling Pouch 防潑水輕量束口袋
|$1080
|M.CRAFTSMAN Charry 2合1充電手機掛繩 純黑(USB C-C)
|$1080
|Mageasy Power 氮化鎵雙孔快速電源充電器 45W
|$990
| 組合 H（總價值$4210）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|MONOCOZZI 磁吸皮革卡套
|$1280
|亞果元素 ADAM VIONTA P5 Pro 5000mAh
|$790
|bitplay 8mm兩用掛繩背帶
|$880
|Grantclassic 全球追蹤器＋保護套
|$870
| 組合 I（總價值$4420）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|MONOCOZZI 磁吸皮革卡套
|$1280
|亞果元素 ADAM VIONTA L35 GaN 35W USB-C伸縮線快速充電器
|$890
|Mageasy 8.3 mm Strap 掛繩/掛繩片組
|$990
|Grantclassic 全球追蹤器＋保護套
|$870
| 組合 J（總價值$3340）
|商品名稱
|商品價值
|Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W
|$390
|bitplay Lite Sling Pouch 防潑水輕量束口袋
|$1080
|JTLEGEND MEGA CUBE 47W快速充電座
|$1080
|亞果元素 ADAM VIONTA P5 Pro 5000mAh
|$790
資料來源：德誼數位DATA EXPRESS