我是廣告 請繼續往下閱讀

超商、全聯福袋改天買了！這包999元被搶爆：實用又高CP值

▲德誼數位除了販售3C用品以外，春節過年還會推出限量福袋，吸引眾多果粉與顧客搶買。（圖／德誼數位科技臉書）

大票網友推薦「德誼數位福袋」，一包只要999元，但福袋內容超值又實用

2026德誼福袋線上2/9、門市2/14開賣！每包999元：限量1500組快搶

一包只要999元，限量共1500組，隨機分配至全台販售通路，將於2026年2月9日（一）線上開賣，2026年2月14日（六）起在實體門市開賣，

▲德誼數位今年同樣開賣2026年新春限定「馬力全開 袋袋有Horse」福袋，一包只要999元，限量共1500組。（圖／德誼數位科技臉書）

2026德誼福袋包包有獎！頭獎破7萬元：每包總價值高達3300元

頭獎提供iPhone 17 Pro Max （512GB）＋iPad Air Wi-Fi機型（128 GB），總價值71800元只要1元就能加購帶回家，特獎還有價值15000元的星宇航空不限航點機票、價格16990元的MOTTI Viola人體工學椅（黑）

▲德誼福袋頭獎提供iPhone 17 Pro Max （512GB）＋iPad Air Wi-Fi機型（128 GB），總價值71800元，只要1元就能加購帶回家。（圖／德誼數位官網dataexpress.com.tw）

根據官網表示，福袋商品內容採隨機包裝，每福袋由16項商品內容隨機挑選3至4項

每包總價值從3340元至4420元不等，不只實用又划算，是每年過年必搶的福袋之一。

▲德誼數位福袋包包有獎，每個福袋商品內容採隨機包裝，由16項商品內容隨機挑選3至4項。（圖／德誼數位官網dataexpress.com.tw）

2026德誼數位福袋獎項一次看

▲2026德誼數位福袋獎項一圖看。（圖／德誼數位官網dataexpress.com.tw）

2026德誼數位福袋組合一次看

組合 A（總價值$3440）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 Zikko 迷你磁吸藍牙喇叭 BS001 $1090 JTLEGEND MEGA CUBE 47W快速充電座 $1080 bitplay 8mm兩用掛繩背帶 $880

組合 B（總價值$3550）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 Zikko 迷你磁吸藍牙喇叭 BS001 $1090 M.CRAFTSMAN Charry 2合1充電手機掛繩 純黑(USB C-C) $1080 Mageasy Power 氮化鎵雙孔快速電源充電器 45W $990

組合 C（總價值$3769）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 Zikko 特務Z 三合一鋁合金無線充電座 $2190 Anker A84B1 皮卡丘造型收納包 $699 Momax Pinpop Lite Find My 全球防丟器 $490

組合 D（總價值$3960）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 Zikko 特務Z 三合一鋁合金無線充電座 $2190 Energea TravelWorld 25W 旅行通用轉接頭 $890 Momax Pinpop Lite Find My 全球防丟器 $490 組合 E（總價值$3660）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 UNIQ Hoveo 5000mAh 20W 支架款磁吸行動電源 $1390 Energea TravelWorld 25W 旅行通用轉接頭 $890 Mageasy 8.3 mm Strap 掛繩/掛繩片組 $990 組合 F（總價值$3369）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 UNIQ Hoveo 5000mAh 20W 支架款磁吸行動電源 $1390 亞果元素 ADAM VIONTA L35 GaN 35W USB-C伸縮線快速充電器 $890 Anker A84B1 皮卡丘造型收納包 $699 組合 G（總價值$3540）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 bitplay Lite Sling Pouch 防潑水輕量束口袋 $1080 M.CRAFTSMAN Charry 2合1充電手機掛繩 純黑(USB C-C) $1080 Mageasy Power 氮化鎵雙孔快速電源充電器 45W $990 組合 H（總價值$4210）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 MONOCOZZI 磁吸皮革卡套 $1280 亞果元素 ADAM VIONTA P5 Pro 5000mAh $790 bitplay 8mm兩用掛繩背帶 $880 Grantclassic 全球追蹤器＋保護套 $870 組合 I（總價值$4420）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 MONOCOZZI 磁吸皮革卡套 $1280 亞果元素 ADAM VIONTA L35 GaN 35W USB-C伸縮線快速充電器 $890 Mageasy 8.3 mm Strap 掛繩/掛繩片組 $990 Grantclassic 全球追蹤器＋保護套 $870 組合 J（總價值$3340）



商品名稱 商品價值 Mageasy Wire USB-C to USB-C 快充 / 傳輸編織線 60W $390 bitplay Lite Sling Pouch 防潑水輕量束口袋 $1080 JTLEGEND MEGA CUBE 47W快速充電座 $1080 亞果元素 ADAM VIONTA P5 Pro 5000mAh $790 2026德誼數位福袋開賣資訊



▪️線上開賣時間：2月9日（一）凌晨0時

▪️門市開賣時間：2月14日（六）

▪️實體通路：全台德誼數位Apple門市、德誼數位Apple網路門市及遠傳心生活（遠傳friDay購物）

▪️福袋價格：均一價999元

▪️福袋數量：限量1500組

▪️福袋內容物：11張生活優惠卷、刮刮卡一張、隨機挑選3-4商品

▪️線上開賣網址點此



資料來源： 德誼數位DATA EXPRESS

2026春節福袋大戰開打，各行各業都推出福袋組合吸引搶購，其中超商福袋、全聯福袋都是每年搶手貨。但近日有民眾表示，德誼數位福袋2026年頭獎突破7萬元，官方也宣稱刮刮卡全部有禮物，中獎機會100%。2026年德誼數位福袋線上販售將於2月9日（一）0時開賣，實體通路則於2月14日（六）情人節開賣，不過限量只有1500組，記得設鬧鐘別錯過了！近日有網友在Threads發文，表示想找尋今年推薦購入的福袋，透露自己已經找了多間福袋，但獎品都不太吸引人，坦言「剛剛滑到很多家的福袋感覺都在清庫存...求脆友推坑，今年不想再買廢物回家了」。問題一出，瞬間引來，大讚「往年買德誼福袋還算不錯，999元而已，會有一些蘋果或3C周邊」、「去年買最超值的是3C福袋，在大遠百德誼買的，配件加起來市價應該有三四千以上，不過一袋只要$999」。據了解，德誼數位福袋是德誼數位每年新春推出的限量活動，裡頭包含總價數千元獎品、多樣異業折扣券，以及中獎率100%刮刮卡，民眾有機會以極低價格如1元加購，或抽中高價值Apple產品或旅遊住宿等大獎，每年都會吸引果粉與消費者們搶購。德誼數位今年同樣開賣2026年新春限定「馬力全開 袋袋有Horse」福袋，門市販售地點為全台德誼數位Apple門市、德誼數位Apple網路門市及遠傳心生活（遠傳friDay購物）。德誼福袋內含組合商品以及刮刮卡一張，官方宣稱好禮刮刮卡有「100%中獎機會」，且每組福袋除了含有食、衣、住、行、育、樂的全方位生活優惠卷一組共11張，且都有超級實用的3C商品，每包總價值高達3300元，等於買一包就直接回本。德誼福袋大獎同樣讓人驚豔，本次，其餘還有禧榕軒大飯店豪華客房平日住宿券、Apple AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11等多項好禮。至於德誼福袋內容物有什麼？，獎品眾多包含兩用掛繩背帶、防潑水輕量束口袋，還有行動電源、旅行轉接頭25W、三合一鋁合金無線充電座、迷你磁吸藍牙喇叭等，▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️