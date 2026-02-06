我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

隨著交易大限到來，金州勇士正式將庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）送往亞特蘭大老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。然而，這樁交易並未贏得外界掌聲，反倒招致多位美媒記者的強烈質疑與痛批，認為這不僅無法拯救球季，更是在白白浪費當家球星柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰。《雅虎體育》知名記者Kevin O'Connor在交易後發文分析，他認為健康的波爾辛吉斯確實適合勇士，但現實情況卻極其殘酷。O'Connor指出，波爾辛吉斯已有一年多未回到最佳狀態，更關鍵的是他患有體位性心動過速症候群（POTS），這是一種會徹底改變人生且使人衰弱的疾病，隨時可能發作。「我很難相信他還能上場比賽，所以我完全不理解勇士弄來他的舉動。」O'Connor直言，雖然從經濟角度來看這是一份到期合約，且終結了庫明加的鬧劇，但對於胃口被「字母哥」交易傳聞吊足的勇士球迷來說，這無疑令人沮喪，「柯瑞又白白浪費了一年。」《ESPN》隨後也曬出了勇士隊換血後的潛在先發陣容：柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、格林（Draymond Green）、霍福德（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）這套由兩位老將長人組成的「全新勇士」陣容，隨即遭到洛杉磯快艇隊記者Tomer Azarly的無情嘲諷。Azarly轉發該內容並評論道：「這玩意兒既不值得用眼睛表情符號，也不值得用火焰表情符號，這到底是什麼鬼陣容。」語氣中充滿了對勇士建隊邏輯的困惑。儘管輿論普遍看淡，但這筆交易確實為勇士在今年夏天清出了3070萬美元的薪資空間。只是在「贏在當下」的口號下，換回一名受重病困擾、出賽成疑的長人，對於渴望再次衝擊冠軍的柯瑞與灣區球迷而言，眼前的戰力斷層恐怕比未來的財務靈活性更令人難以接受。