▲對於湖人而言，透過買斷市場簽下鮑爾僅需支付剩餘賽季的底薪合約，這不僅能補強後場戰力，更完全不會干擾球隊在今夏追求大牌球星的薪資彈性。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入最後倒數，洛杉磯湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）的策略似乎出現轉向。根據NBA內幕記者Jake Fischer報導，湖人並未盲目追求短期交易，而是將目光鎖定在更具彈性的「買斷市場」，其中最引人注目的補強目標，正是曾效力於湖人、目前還在行使2000萬美元（約合新台幣6.3億元）合約的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）。報導指出，佩林卡目前的哲學是優先保護球隊長期的財務靈活性。由於詹姆斯（LeBron James）預計將於賽季結束後離隊，湖人在今年夏天預計將擁有超過5500萬美元的薪資空間。為了在休賽期能圍繞唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）進行大規模重組，湖人目前傾向於避免在交易大限前送出寶貴資產。就在周四，克里夫蘭騎士將鮑爾及兩枚次輪籤交易至猶他爵士（Utah Jazz）。隨後根據《ESPN》權威記者Shams Charania的消息，爵士隊預計將裁掉鮑爾，使其成為完全自由球員。鮑爾目前正處於一份為期兩年、總價值2000萬美元合約的第一年（本季年薪1000萬美元）。媒體《Lake Show Life》分析，湖人目前正好有一個球員名額空缺，這對於28歲的鮑爾來說，是重返洛杉磯家鄉的最佳契機。鮑爾本季出賽35場，場均4.6分、4.0籃板、3.9助攻與1.3抄截。在唐西奇的身邊，鮑爾優異的防守本能與組織傳球能力將獲得釋放。儘管本季三分命中率僅27.2%，但他在2021-22賽季曾有過42.3%的頂尖表現，這對目前三分命中率排在聯盟第22位的湖人而言，仍具備高度吸引力。對於湖人而言，透過買斷市場簽下鮑爾僅需支付剩餘賽季的底薪合約，這不僅能補強後場戰力，更完全不會干擾球隊在今夏追求大牌球星的薪資彈性。隨著球隊逐漸轉型為「唐西奇時代」，如何找尋合適的防守型後衛來輔助這位斯洛維尼亞巨星，已成為湖人的首要任務。若能成功簽回鮑爾，不僅是情感上的重聚，更是戰術上的低成本豪賭。