我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（左）和大S（右）結婚3年就天人永隔。（圖／翻攝自YouTube Vogue Taiwan）

大S本月2日逝世滿週年，其丈夫具俊曄在祂的長眠地金寶山揭開替她打造的雕像，引來社會關注，兩人的愛情故事也再次受到討論，具俊曄曾在節目中提到，因為交往過像大S一樣這麼好的人，在他們分手之後，他就覺得，如果不是像大S一樣好的女生，他寧願孤老終生。具俊曄和大S重逢、結婚時曾登上劉在錫的綜藝節目，坦言自己的父母離異，所以他從小就覺得一定要遇到一個結了婚之後，不會離婚的對象，20多年前和大S交往，但因為一些事情而分開，當時他就覺得，日子這樣過也行，為什麼要結婚，還打算在峇里島做音樂，酷酷的生活，孤獨終老也不錯。具俊曄想了想，認為是大S給他建立了一個標準，「如果不是這種女人，我就不結婚了。」把劉在錫聽到都不好意思，要他別再說了。沒想到好景不常，具俊曄和大S結婚3年就天人永隔。日前適逢大S（徐熙媛）逝世一週年，韓國KBS電視台節目《名人生老病死的祕密》特別製作專題，詳細揭露她離世前的最後時刻，包括前往機場準備飛回台北，突然心臟驟停後，長達14小時的緊急搶救過程。外界好奇為何製作單位會知道這些細節，原來是因為具俊曄考量自己的狀態不適合受訪，親自授權分享大S過世的真相，強調「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛」。