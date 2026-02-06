隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落下帷幕，洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的最終異動名單卻讓廣大球迷感到意外。在過去幾個月流言蜚語不斷後，總經理佩林卡（Rob Pelinka）最終僅完成了一項「邊緣化」的微調：送出文森特（Gabe Vincent）至老鷹，換回神射手肯納德（Luke Kennard）。這份相對沈寂的名單，讓外界開始質疑：佩林卡（Rob Pelinka）的湖人總管生涯是否已走到了盡頭？
肯納德能救湖人的外線嗎？
湖人目前以30勝19負的戰績排在西區第5，但球隊的三分球表現一直令人堪憂，場均出手與命中率分別僅排在聯盟第23與第22位。肯納德本季擁有全NBA最高的49.7%三分命中率，能為唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）拉開進攻空間。
防守疑慮： 然而，肯納德的防守一直是其短板。對於一支防守已多有漏洞的球隊來說，這筆交易能否在季後賽發揮實效仍有待觀察。
佩林卡職位拉警報 新老闆沃特可能大整頓
佩林卡自2017年掌權以來，雖曾促成詹姆斯加盟、換來戴維斯（Anthony Davis）並奪下2020年總冠軍，更在2025年完成「AD換唐西奇」的世紀交易。但內部消息指出，他在選秀與穩定陣容方面的失敗，已讓其地位搖搖欲墜。
湖人新老闆沃特（Mark Walter）已於2025年底正式接掌球隊。這位以追求卓越與「不惜代價贏球」聞名的百億富豪，極可能在今年夏天安插自己的人馬進駐管理層。
根據《Heavy Sports》報導，一位NBA知情人士透露，「除非他們在下半季狀態回暖，並在季後賽中有所作為，否則他的職位恐怕岌岌可危，很難想像他如何才能繼續保住總管頭銜下去。如果他們今年再次止步附加賽，而且隊裡還有詹姆斯和唐西奇這樣的球員，那麼現在就很難找他的藉口了。」
湖人在2020年之後，只打進過一次西部決賽，卻三次止步首輪，如果今年又一次一輪遊，那麼球隊很可能會迎來徹底的變革，沃特高機率會安插自己的人到高層職位。多年來，湖人自產並留在輪替陣容的球員僅剩里夫斯（Austin Reaves）一人。該文還強調：「新老闆不會袖手旁觀。」
湖人2026年夏天的「徹底重建」？
據報導，佩林卡本次在交易大限前按兵不動，很大程度是為了保護2026年夏季的薪資彈性。屆時詹姆斯價值5200萬美元的合約將到期，湖人有望騰出巨額空間，圍繞唐西奇重新組建爭冠陣容。
然而，如果湖人今年再次止步於附加賽或季後賽首輪，沃特恐怕不會給佩林卡再操作的機會。剩下的32場例行賽，將是佩林卡證明自己仍屬於這支豪門球隊的最後考驗。
消息來源：Heavy Sports
